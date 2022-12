Horóscopo 2023: ¿Cómo comunicarnos con los ángeles y entender qué quieren decir?

Los ángeles son seres de luz. Tienen una dimensión energética mucho más evolucionada que la nuestra. Son energía pura y poderosa, basada en el amor.

Ellos no tienen sexo. Su energía transmite una luz hermosa y mágica. Están en todas partes y tienen la misión de ayudarnos en el momento que los necesitamos.

Horóscopo y las energías de los ángeles

Ellos tienen el don de ver todo y sentir todo. Dios es nuestro padre y quiere lo mejor para sus hijos y por eso nos manda a los ángeles, sus ayudantes, a protegernos. Siempre han estado y seguirán estando con cada uno de nosotros.

Los ángeles escuchan cuando los llamamos y vienen a prestarnos su ayuda. De acuerdo con Karina Barbosa experta en ángeles, cada persona tiene tres ángeles de manera fija.

La conexión con los ángeles y las energías aportan para que los nuevos inicios se den bien más en un cambio de año. Foto: Pexels

El primero de ellos es el que todos conocemos que es el ángel de la guarda que nos protegen desde antes de nacer, incluso antes de que nuestros padres se conocieran. “Es una energía protectora, él nos habla a través de la advertencia. Es la forma en la que nos protege y siempre su energía se posa a nuestro lado izquierdo que es por donde se recibe tanto la energía masculina como femenina, por eso se posa allí porque es esa protección”.

También está el ángel guía que es esa energía que “nos ayuda a través de la ley de la oportunidad, él nos habla y nos facilita todo lo que nos conviene y es bueno para nosotros. Él es el que nos abre las puerta y nos da las oportunidades en la vida, esa energía se porta en el lado derecho que es el lado de dador”, destacó la experta durante un en vivo en su cuenta de Instagram.

Y el tercero es el ángel de la ley “cuando nosotros no atendemos al ángel guía o al ángel de la guarda, entra a actuar el ángel de la ley el cual permite que aprendamos a través del dolor sin soltarnos de la mano para que ese aprendizaje no sea más traumático o más terrible, esa energía se posa sobre nuestras cabezas y él actúa sobre la ley de causa y efecto, entonces si no atendiste hay una consecuencia”.

¿Cómo saber si hay un ángel en mi casa?

Barbosa aseguró que la manera en que ella lo siente es más desde un sentimiento de amor, sin embargo, no para todos es igual.

“Hay personas que los ven literal como nos los muestran en las imágenes, con alas demás, eso depende la información que tengas de ellos y en lo que tu crees. Para mi, es como si todo fuera en cámara lenta y como si el aire estuviera lleno de destellos de luz, de escarchita. Yo quisiera que esos momentos fueran permanentes porque todo se siente desde el amor”.

La experta aseguró que por lo general su presencia no se siente de manera negativa o asustadiza sino todo lo contrario, es un sentimiento de amor y compañía.