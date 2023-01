Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: es hora de tomar decisiones poderosas

Levanten la mano los que recientemente cumplieron años y los que están por celebrar su aniversario. A ellos les venimos a hablar, por eso divídanse en sus respectivos signos porque hay temas claves para tocar.

Esto es lo que predice el horóscopo de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Foto: Pexels

Sagitario

Se aproximan días abundancia, de terreno fértil. Estamos hablando de un jardín en el que tiras las semillas y sin esfuerzo brotarán los frutos. La expansión, oportunidad, progreso, crecimiento, llegar a la meta, cumplir el objetivo y tener resultados que te van a alegrar los días que vienen.

A pesar de esta luna de miel con la fortuna, cuida tus finanzas, saca a relucir tu inteligencia emocional. Por eso ojo con los gastos, adquiere lo indispensable y apresúrate a cerrar contratos que van a resultar a tu favor. Enfócate en una sola cosa durante estas tres semanas y ponte la meta de culminarlo y llevarlo hasta el final.

No es casualidad, entiende que, si te está pasando a ti, es porque lo venías construyendo desde hace mucho tiempo.

Capricornio

Destruye el pesimismo, desecha los malos presagios. Levantar el ánimo en las situaciones adversas siempre será mejor, por más que parezca imposible hacerlo. Ten un poco de esperanza, pues las cosas comienzan a suceder.

Lo clásico en ti es la terquedad, pero es tiempo de promover reformas en tu vida. Despide la testarudez y la radicalidad, abraza los nuevos rumbos. Sí, quítate el cinturón de seguridad. Analiza la posibilidad de buscar un nuevo rol en tu trabajo o en buscar otro. Establece un objetivo a cumplir en el mediano plazo.

Acuario

Llega un desafío mayúsculo que te va a obligar a cambiarte de silla o a buscar una nueva zona de confort. Para confrontarnos sirven las crisis, gracias a ellas podemos cambiar. Deja que la vida fluya, y los problemas igual se van a ir solucionando sin que tú aportes mayor esfuerzo, lo que va a permitir que te enfoques en cosas nuevas que atraerán un resultado que se dará a tu favor.

Cuídate de las malas energías y aléjate de las amistades que no van a ayudarte, que lo único que quieren es aprovecharse de ti. Siempre piensa en estas palabras: Libertad, independencia, progreso y crecimiento.

Piscis

La vida te está dando respuestas en espacios que no te imaginas, por eso es el momento de que te sincronices con tu niño interior o tu alma para que logres entender lo que la vida te está pidiendo. Pero es clave que materialices, pasar de la aspiración a la práctica. Es hora de que “ejecutar” se convierta en tu verbo favorito. Avanzar hacia lo que se está manifestando en todas tus esferas. Si no encuentras inspiración, piensa en lo que te agita, en lo que te gusta. No dejes para el final lo que puedes hacer hoy.

