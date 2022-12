Horóscopo: ¿Cuáles signos sintieron más el amor en 2022?

Sin lugar a duda, la situación sentimental de lo signos puede dividirse por épocas o incluso personalidades. Algunos prefieren estar acompañados y compartiendo cada momento con alguien más.

Cuando de parejas y amor se trata, varias personas se fijan en lo que les diga la astrología, pues muchas veces la energía es la más relevante a la hora de entablar alguna conversación.

Signos que exploraron al máximo sus emociones

Si bien muchas personas desean encontrar el amor como en las películas, bien sea en una tienda, en la calle o por alguna casualidad, actualmente las aplicaciones ayudan también para que las relaciones se den.

Aunque muchos lo nieguen, las app de citas son una excelente herramienta para encontrar el amor y conocer personas. Foto: Cortesía

A pesar de que algunos se fijan más en el físico o en la forma de ser de cierta persona, la aplicación Inner Circle ha logrado destacar a los signos que más recibieron amor según su sistema.

Según lo mencionado por la app los signos que más sintieron el amor este 2022 fueron Piscis y Tauro.

Piscis, soñador e imaginativo, y Tauro, sano y con los pies en la tierra, encabezaron la lista de los que más citas tuvieron. Ambos signos congeniaron bien con casi todo el mundo, incluso con los signos con los que tradicionalmente no serían compatibles. Por otro lado, algunos signos parecen tener un gusto adquirido.

El pragmático y sensato Capricornio no es del agrado de todo el mundo, y el adorable y caótico Sagitario resultó un poco menos adorable y un poco más enredado este año. Ambos signos pueden ser polos opuestos, pero comparten el mismo triste rango de coincidir menos con los demás.

Si bien las plataformas de citas han logrado reunir varias parejas, pocas dejan destacar el signo zodiacal, sin embargo, no todas manejan las mismas funciones. Si eres de los que realmente usa plataformas para conquistar, este punto diferenciador de la plataforma anteriormente mencionada te puede ayudar.

¿Eres Piscis y está orgulloso de serlo? ¿O Capricornio y quieres que todo el mundo lo sepa? La nueva función de Inner Circle te permite añadir tu signo a tu perfil, mostrando así un poco más de su personalidad a posibles parejas.

Crystal Cansdale, Dating Expert de la aplicación, considera que “independientemente que los solteros crean o no en la compatibilidad del zodiaco, la opción de incluir el signo en los perfiles es una invitación a explorar qué es lo que hace compatibles a las personas y cómo podemos utilizarlo para construir conexiones más significativas. La astrología puede utilizarse como herramienta para que los solteros reflexionen, piensen con originalidad y salgan mejor”, añade.

Si está pensando en invitar a alguien a una cita, un Escorpio, un Leo o un Tauro, pueden darte las mejores citas, pues hay quienes afirman que estos son los signos que ofrecen las experiencias más increíbles a la hora de salir con alguien.

Pero de acuerdo con la app, Aries, Géminis y Acuario se llevaron el podio de las peores citas. No obstante, esto no quiere decir que no puedas volverlo a intentar o lanzarte a conocer a alguno de estos signos.