Horóscopo de Daniel Daza para octubre de 2022: Aries a Virgo

Comienza octubre y con este nuevo mes nuevos pronósticos del astrólogo Daniel Daza. Esto es lo que le depara a los signos zodiacales de Aries a Virgo para octubre de 2022.

RECOMENDACIÓN ASTRAL DEL MES: En uno de los días pares que elijas (una sola vez) vas a poner tres monedas de diferente denominación en un vaso de cristal lleno de azúcar blanca, y luego lo vas a dejar en tu casa u oficina durante una semana. Después coge las monedas y úsalas para hacer algún pago. Por último, riega el azúcar alrededor de un árbol grande y robusto, con esto trabajamos la abundancia del equinoccio de otoño.

ARIES

(21 DE MARZO - 20 DE ABRIL)

Has tenido situaciones pesadas a nivel de tu profesión y tu zona laboral, pero en este mes se da un cierre para ti, así que vienen oportunidades de reencontrarte. Algunos amigos te van a prestar alguna ayuda. En el área emocional vas a sentir más pasión y emociones fuertes por algo o por alguien que ya tienes en tu vida.

TAURO

(21 DE ABRIL - 21 DE MAYO)

Será un mes bastante movido, ya que llegan días llenos de responsabilidades por cumplir, pero si haces todo con juicio saldrás con satisfacción de eso. En temas de negocios podrías recibir propuestas de sociedad, escúchalas, evalúalas y saca de ti todas las ideas que has tenido guardadas desde hace algún tiempo para que complementes estas propuestas.

GÉMINIS

(22 DE MAYO - 21 DE JUNIO)

Concreta lo que has pensado emprender, tendrás la creatividad a flor de piel, pon de tu parte para que no se te quede en pensamientos, por eso hay que actuar ahora. En el amor te vas a sentir atraído y tendrás ganas de hacer un cambio. No dudes en actuar, es hora de pasar a otro nivel en la relación que tienes o vincularte con alguien a nivel emocional.

CÁNCER

(22 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Has estado bajo de nota, sin ganas de avanzar. El estado de aburrición que has tenido no es gratuito, es un tránsito de la energía pesada que la luna negra te ha traído, pero no puedes dejarte llevar por ella. No te quedes pensando en el pasado, recordando o anhelando lo que ya no está, mira hacia el futuro y plantéate algún objetivo que te motive.

LEO

(23 DE JULIO - 23 DE AGOSTO)

Es un momento importante para que todo fluya a nivel económico, los días pesados en esta área se van acabando, pero aprende de lo sucedido y modera tus gastos, porque vienen días buenos, pues lo ideal es que esa abundancia te perdure. Con respecto a las relaciones de pareja, ten cuidado, no te emociones a tomar decisiones

VIRGO

(24 DE AGOSTO - 23 DE SEPTIEMBRE)

En el amor estás empezando a ver las relaciones y la vida de una manera diferente. Si has tenido discusiones o temas tensos a nivel de pareja o familia es hora de armonizarlos, no seas tan estricto contigo mismo ni con los demás, permítete momentos de esparcimiento, sal de la rutina y recupera tu relación.

