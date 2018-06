Horóscopo de la semana: ¿qué cambios traerá el solsticio para tu trabajo?

Carolina Betancourt R. / @carolinabetancourtarmoniablue

A nivel interno esta energía tambien representa la luz interior que es el propósito o el aspecto más elevado de la consciencia. Esto quiere decir, desarrollar de manera plena nuestra luz, más allá de la vida cotidiana, el trabajo, los amigos y la familia. Todos tenemos una misión por la cual nacimos y vamos encontrando el significado en la vida.

Aries (21 de marzo – 20 abril):

Esta semana tu planeta Marte (la acción) se opone a Venus (lo que quieres), esto quiere decir que es momento de que pienses sí estás haciendo lo que quieres o lo que toca. Tómate el tiempo para sentir más lo que te gustaría que tu trabajo o actividad te aportaran para lograr tu objetivo en la vida.

Tauro (21 abril – 20 mayo):

Es importante que empieces a dar prioridad a lo que tú quieres con respecto a tu trabajo, y a dejar de escuchar las opiniones de los demás. Tu planeta Venus está en el signo del corazón, así que permite que sea esa la fuerza que de la dirección y te enfoque a los nuevos cambios.

Géminis (21 de mayo – 21 junio):

Esta semana tienes la energía disponible para que puedas hablar sobre todo los implicados con los que no fluyes en el trabajo. Hazlo desde el corazón, sobre todo con los que te generan desequilibrio emocional, pero eso sí, busca los ajustes necesarios para solucionarlo. Es una muy buena semana para que cites a una reunión a los involucrados y luego deja que todo fluya.

Cáncer (22 junio – 22 julio):

El Sol esta ingresando en tu signo y esto puede generar que comiencen a aparecer algunos cuestionamientos alrededor de tu carrera. ¿Por qué no ha fluido como hubiera querido? ¿Cuándo estaré en el lugar que quiero? ¿Cómo llegar a el? Es un buen momento para que revises donde están esos bloqueos que no te han permitido desarrollarte y cumplas tus sueños. Revisa las creencias que tienes sobre esta área de tu vida para que la sanes.

Leo (23 julio – 22 agosto):

Es una semana en la que tendrás un magnetismo especial, esto es favorable para hacer presentaciones, entrevistas de trabajo, lanzamiento de campañas, comunicaciones en general y también para hacer cualquier actividad relacionada con expandir algún proyecto. Toma un impulso y una ventaja extra, esta semana para brillar.

Virgo: (23 agosto- 22 septiembre):

Tienes la energía abierta para recibir propuestas de trabajo y hacer conexiones con nuevas personas. Esto es favorable para conseguir nuevos clientes y generar más ventas, sin embargo, tendrás algunas situaciones de conflicto con jefes o compañeros en el trabajo, nada que no puedas solucionar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre):

Tu planeta Venus activa toda el área de ayuda en tu vida. Pueden ser en forma de contactos claves que estás necesitando para tener algún logro importante a nivel laboral o a través de sociedades y alianzas. Es un momento favorable para atreverte a hacer grandes proyectos y para darla una dimensión mayor a las cosas.

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre):

Es una semana que te pide que te llenes de paciencia, algunas veces las cosas tienen un ritmo y tiempo diferente al que esperabas, así que calma. Es recomendable que no presiones algunos temas de trabajo que estás esperando, pronto todo nuevamente retomará el curso y entenderás que la demora que se presentó fue favorable. Enfoca tu energía en otras cosas para que dejes fluir tus temas laborales.

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre):

Esta semana podrán presentarse algunos roces con tus jefes, quizá llegues a sentir que no te puedes expresar de manera adecuada y que no entienden tu punto, así que la recomendación es trata de alejar lo que más puedas los temas personales y de no involucrar el ego al momento de hablar. Busca tener toda la objetividad posible y sí es necesario escribe los puntos que quieres hablar antes de hacerlo.

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero):

La energía es favorable en este momento para reestructurar y organizar varios procesos en el trabajo. Empieza una etapa con un nuevo orden, en donde se facilitará que generes nuevas estructuras para tus proyectos en los que serás más eficiente. Puede haber cambios de personal en tu lugar de trabajo.

Acuario (20 enero – 18 febrero):

Esta semana es muy favorable en tu trabajo para concretar cosas que estaban en el aire. Retoma algunas llamadas o citas en las que estabas trabajando anteriormente para que esta semana des ese impulso extra y puedas tener resultados muy concretos.

Piscis (19 febrero – 20 marzo):

Es muy importante que te enfoques en trabajar tus talentos y en lo que más te gusta hacer. Escoge esa parte de tu trabajo en donde tienes mayor fortaleza y muéstrala a los demás. Hay una energía adecuada para fortalecer tu profesión y tu reconocimiento, aprovéchala.