Horóscopo de la semana: Se vienen los cambios ¿estás lista?

Carolina Betancourt R.

Esta semana el Sol entra en Géminis y Urano, así que todos los cambios se darán en cada signo; esto quiere decir que la energía o situaciones que estaban bloqueadas y lentas se empezarán a mover de una manera muy acelerada.

Aquello en lo que te enfocas termina sucediendo, porque todo el tiempo estás direccionando la energía, así que piensa cuánto tiempo en el día dedicarás a realizar lo que te produce bienestar.

Ley universal de la semana: Ley del enfoque, no te disperses.

Cristal de la semana: Sodalita, este cristal te ayudará a enfocar los pensamientos.

Aries (21 de marzo – 20 abril):

Esta semana tu planeta Marte hace un contacto con el Sol y Urano. Vas a tener ese impulso para hacer los cambios que vienes pensando hace algún tiempo. Cambios para iniciar un nuevo ciclo en la vida.

Tauro (21 abril – 20 mayo):

Tu planeta Venus hace su ingreso en Cáncer, esto hace que pongas algunas prioridades sobre tu vida. Es un momento perfecto para empezar a pensar en ti. Vuelve a hacer todas aquellas cosas que te gustan y que elevan tu energía. Dedícate a nutrirte emocionalmente.

Géminis (21 de mayo – 21 junio):

El Sol ingresó a tu signo permitiendo que tú energía se exprese de una manera mucho más fuerte. Este será un mes favorable para enfocar la energía y manifestarla en tu día a día. Sí estás desarrollando un proyecto mantén muy clara la intención del por qué y el para qué lo estás haciendo.

Cáncer (22 junio – 22 julio):

Esta semana podrás conectarte con distintas personas y gracias a ellas, descubrirás que tenías otros intereses, muy diferentes a donde te estabas enfocando. Siempre es un buen momento para cambiar y darle ese giro a tu vida, direccionado hacia donde realmente quieres estar. El planeta de los cambios te hace abrir los ojos y darte cuenta que quieres vivir otras experiencias diferentes a la vida que tienes.

Leo (23 julio – 22 agosto):

Esta semana es muy favorable para que consigas ayudas para tus proyectos. Vuelve a contactar a esas personas claves que te ofrecieron su ayuda para mover algunas cosas que estaban quietas. Esta semana tiene un impulso energético extra que te permitirá fluir en ese aspecto, y además empiezan las buenas noticias en el trabajo.

Virgo: (23 agosto- 22 septiembre):

Esta semana vendrá con exceso de trabajo y tu planeta Mercurio está haciendo un contacto tenso con Urano, esto quiere decir que debes analizar sí la cantidad de tiempo que estás invirtiendo en ese proyecto es el correcto. Quizá, le estás dando mucho tiempo a una estrategia que no dará los resultados que deseas, ¡replantea! Es un buen momento para iniciar los temas legales de tu proyecto.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre):

Toda la zona de tu economía y recursos se activarán, esta semana vendrán buenas noticias sobre proyectos que ya habías sembrado. Vienen propuestas de cambios laborales, también se vislumbra de casa, este mes comienzan todos los cambios profundos y radicales en muchos aspectos de la vida, ¡Deja que todo fluya!

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre):

Algunas situaciones no resueltas del pasado pueden regresar para que te encargues de ellas y, finalmente, hagas el cierre de una manera adecuada según la situación. Trata de decir todo lo que sientes no te quedes con nada en tu corazón, pero recuerda decir las cosas con amor. Hay un planeta expansivo en tu vida que te ayudará a evolucionar profesionalmente, recuerda siempre mantener el centro, no pierdas el enfoque, así sucedan muchas cosas.

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre):

Aprovecha la energía de esta semana para hacer introyección sobre lo que realmente quieres en tu vida y sí lo que estás haciendo cada día te acerca a eso que realmente quieres vivir. Esta semana tu mundo interno y tu inconsciente estarán llevando a tu consciente la claridad sobre muchas de las cosas que vives hoy, toma estos días para reflexionar sin tomar muchas decisiones radicales.

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero):

Esta semana es favorable para tener conversaciones profundas y definitivas sobre temas personales y laborales, tienes buenos aspectos para cerrar tratos, hacer conciliaciones y firmar contratos. En lo personal trata de bajar un poco la guardia y permitirte expresar esos sentimientos y todo tu mundo interno.

Acuario (20 enero – 18 febrero):

Sin duda como acuariana inicias un periodo muy favorable. La rueda de la fortuna está en tu signo, así como el planeta de la acción: Marte. En este periodo desarrolla todo tu potencial creativo y lánzate a hacer cosas grandes, es el momento de romper todos los límites que antes pensabas que no podías romper.

Piscis (19 febrero – 20 marzo):

Quirón, el centauro inteligente, sabio y de buen carácter; acaba de salir de tu signo. Esto significa que tienes una ayuda extra para que cierres ciclos emocionales y luego de eso, abras una nueva etapa en ese aspecto. Se mueve también, y con profundidad, toda tu parte espiritual, hay un despertar por descubrir y desarrollar todos tus dones y talentos.

