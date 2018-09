Horóscopo de septiembre: Los virgo están listos para empezar un nuevo ciclo

Diana Castro Benedetti. Economista, profesora de yoga y experta en astrología y tarot

Virgo

24 de agosto - 23 de septiembre

Virgo es uno de los signos con tranquilidad en el alma. Se siente con la tarea bien acabada, por eso anda muy listo para empezar un nuevo ciclo. Es el momento de decirles adiós a tareas inútiles y empezar con nuevos bríos en proyectos del alma. No se deje envolver por quienes solo ven en usted un alumno juicioso y lo utilizan para sus fines personales.

Libra

24 de septiembre - 23 de octubre

El nueve de copas es una carta maravillosa: al mismo tiempo que resalta los logros alcanzados, invita a que nadie se cruce de brazos. Es mejor dejar de lado el orgullo y seguir concentrado en las tareas que se ha propuesto. Un tiempo ideal para recomponer las relaciones que tiene a su alcance y los buenos proyectos. Tiempo de reconocimientos pero también de seguir avanzando.

Escorpión

24 de octubre - 22 de noviembre

Anda como enamorado, con tantas preguntas, que prefiere quedarse quieto y no avanzar tanto. Es un buen momento para dejarse llevar por la intuición y dejar de lado tantos pensamientos, tantos análisis complejos sobre la vida, la coyuntura y el futuro. Lo aterroriza pensar que la vida es un fluir azaroso. Deje el miedo y abra el corazón.

Sagitario

23 de noviembre - 22 de diciembre

Sagitario anda con los pies en la Luna. Piensa en matrimonio, amores, encuentros, romances. La carta de los enamorados lo pone a imaginar escritos y poemas. Anda como un trovador peregrino, lleno de entusiasmo amoroso en el camino. Buenas nuevas y muchos avances en su vida afectiva. No dude en compartir su buena energía con los amigos y celebrar a todo pulmón.

Capricornio

23 de diciembre - 22 de enero

Es el as de bastos el que lo pone a dar nuevos pasos. Empieza un nuevo proyecto y esto lo tiene nervioso. Mejor andar con pasos cuidadosos y firmes, de tal manera que no cometa errores a futuro. Tiene que estar más seguro de la ruta hacia la que se dirige. Un tiempo necesario de recoger frutos y aplausos, pero no se confíe. Es mejor andar humilde y debajo del radar. Mejor ir despacio.

Acuario

23 de enero - 19 de febrero

El paje de bastos abre con su bastón caminos de bienaventuranza. Acuario camina suelto y tranquilo este mes. Los asuntos financieros y afectivos van bien. Acuario ha aprendido a no exagerar con el estrés. Anda pensando más en sí mismo y menos en los demás. Es un tiempo en el que podrá despegar con ideas novedosas. No deje de andar ni de mirar al frente.

Piscis

20 de febrero - 20 de marzo

La Luna indica que hay que deshacerse de los miedos y de los viejos dolores. Un tiempo de buenas migas con el pasado que le permite pasar por encima de algunos temas que tiene presentes. Piscis debe enfrentar lo que la vida le pone al frente. Se mide en estos días con su valentía y coraje.

Aries

21 de marzo - 23 de abril

En este mes, Aries camina cabizbajo. Siente que hay pequeños sueños que se le han escapado de las manos, que no tiene los mismos ánimos de antes. Sin embargo, el tarot insinúa que ya tiene todo lo que necesita, que hay mucho que celebrar.

Tauro

24 de abril - 23 de mayo

Un tiempo amable y de celebración. Es conveniente poner en marcha las acciones para alcanzar las metas ya decididas. No espere a que los días se alarguen y las oportunidades se pierdan. Es tiempo de despercudirse la pereza y caminar directo por lo que quiere. No se amilane ante los pequeñísimos obstáculos. Vienen buenas noticias y augurios amables.

Géminis

24 de mayo - 21 de junio

Hay claridad en los objetivos y un gran corazón que permite el avance contundente frente a los asuntos de las relaciones y en las áreas del trabajo. Intente abrir las puertas de la casa, del alma, y mantener los brazos estirados porque cada gota de lluvia trae su bendición. Es hora de celebrar la vida.

Cáncer

22 de junio - 23 de julio

El siete de espadas es una carta de cuidado. Avisa que la tarea aún no está completa y que, por el momento, no hay mucho que celebrar. Es mejor terminar lo que le encomendaron con dedicación y buena letra. Cualquier descuido ahora puede pagarse caro más adelante. Deje las fiestas y manténgase centrado.

Leo

24 de julio - 23 de agosto

El siete de oros es una carta de regocijo. Hay que alegrarse de las ventajas de las que goza actualmente. Ventajas en lo financiero, en la salud y en el afecto. La familia lo ayuda y lo soporta. No busque lo que no se le ha perdido. Sea generoso con los más desafortunados y débiles.