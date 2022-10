Horóscopo: Estos son los cinco signos más infieles del zodiaco

El signo zodiacal puede influir en el comportamiento que tengamos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, el amor y las relaciones no son la excepción. El tema de la fidelidad suele ser una de las preocupaciones más comunes en las relaciones de pareja.

Es por eso que en esta ocasión te contamos cuáles son los signos más infieles, esos que tienen tendencia a cometer un engaño con facilidad.

¿Cuáles son los signos más fieles en una relación?

Cuando hablamos de relaciones amorosas, la fidelidad es un valor importante para muchas personas, pues sin lugar a dudas, la monogamia y la fidelidad son símbolos de lealtad y respeto por parte de la otra persona.

Géminis

Según el medio español Información en las relaciones sentimentales, “Las personas de este signo zodiacal tienden a confundirse con facilidad. Si la emoción y las sorpresas no están presentes en la relación, irá a buscar a alguien que sí se lo dé. Eso sí, no le seas infiel ya que no lo olvidarán con facilidad”.

Cáncer

“Este signo zodiacal es el que más juega con fuego. Las personas que son del signo Cáncer tienen una coqueta personalidad que hace explotar su sensualidad al límite, llevándole a experimentar lo prohibido de la infidelidad”.

Si no has tenido lealtad en tus relaciones, te contamos si alguna de tus exparejas han sido de un signo infiel. Foto: Pexels

Escorpio

Los nacidos bajo este signo “tienen una naturaleza sensual que puede jugarle una mala pasada en las relaciones de pareja. Esto ocurre porque para los Escorpio resistirse a las tentaciones es una tarea titánica. Si son víctimas de la infidelidad, prepárate porque desatan su furia sin pensarlo”, señala el medio.

Libra

Aries y Libra se parecen en este aspecto: no soportan la rutina. Su curiosidad y búsqueda por nuevas experiencias hacen que sea muy factible que estas personas engañen a sus parejas. “Las personas que son Libra pueden ser sumamente indecisas y precisamente esa cualidad es la que se pone frente a su persona a la hora de cometer una infidelidad. ¿Lo hago o no lo hago? Muchas veces vive una fantasía en su mente durante años, pero no se atreve a llevarla a cabo para no poner en peligro su relación. Sin embargo, no te confíes, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal”.

Sagitario

Los sagitarios tienen una naturaleza que atrae la tentación. Si esto se combina con una relación en la que las personas de este signo zodiacal sienten que su libertad es coartada, lo más seguro es que se deje llevar por la pasión y se busque a alguien más afín a su personalidad.