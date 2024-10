“La astrología tuvo más dominio que la religión en Europa y Asia”: Mauricio Puerta

La astrología ha permeado todo el devenir humano y su existencia está llena de cosmogonía arcaica que le dio origen a migraciones, guerras, invasiones, conquistas, prohibiciones, imposiciones y amalgamas culturales en el mundo. Por tal motivo, seguir su rastro me ha hecho investigar en centenares de documentos, pero también ser testigo intelectual de muchísimas excavaciones arqueológicas a través de los tiempos.

Lo anterior es para desenterrar con sus descubridores o descifrar con los especialistas los sellos de piedra, las tablillas de barro, los rollos de pergamino, los jeroglíficos, las pictografías y los petroglifos esparcidos por rocas, amén de lo descubierto, claro, en mis propias excavaciones.

Así es como, con las estrellas que he observado desde muy niño, fui quedando extasiado bajo las innumerables noches estelares desde las montañas de Tierradentro, Cauca, en donde, mientras tanto, durante más de 50 años de mi existencia, cuando he estado acompañando a alguno de los médicos tradicionales nativos de la región, estos me han explicado lo que su comunidad ha comprendido acerca del devenir de las estrellas.

Imagen de la vía láctea Fotografía por: pixabay

Las huellas de la astrología y la astronomía las comenzó a dejar impresas la humanidad de aquel lejano entonces, escondidas en rasguños hechos en antiquísimos huesos de los animales que cazaban o pescaban bajo los ciclos lunares; dibujadas en enormes peñascos o en las cuevas en donde habitaban momentáneamente.

Tras su rastro me he encontrado con cavernícolas, tribus nómadas y sedentarias, pueblos de costa, desierto, selva, sierra y montañas, cada uno interpretando y comprendiendo su paisaje estelar personal. He escuchado a esos mismos trogloditas que han ido evolucionando hasta convertirse en chamanes o iniciados transportados, sacerdotes, papas, reyes, emperadores y gobernantes de todo tipo, soldados y jefes guerreros, políticos u hombres del común y corriente de todas las épocas, que se convirtieron así en grandes pensadores, filósofos, investigadores, astrólogos, astrónomos y científicos que fundaron, algunos de ellos, sus propias escuelas acerca del conocimiento comprendido en su momento.