Calendario Lunar

La Luna menguante de julio te invita a soltar y cerrar capítulos en tu vida

Carolina Betancourt R. / @carolinabetancourtarmoniablue

Este mes de julio la bóveda celeste viene cargada de mucha energía y no es para menos, inicia la temporada de eclipses del 12 de julio eclipse de Sol en Cáncer y sigue con un eclipse de Luna en acuario el 27 de Julio. (También te puede interesar: Horóscopo de julio: lo único constante en la vida es el cambio)

La primera semana de este mes inicia el cuarto menguante de la Luna, esto quiere decir que es una época para:

- Hacer cierres y soltar lo que aún no te deja fluir, cuando hay asuntos pendientes se debe dar una pronta solución, pero no desde la cabeza sino desde el corazón, el que quieras hacer con una situación no resuelta. Esta semana te da la oportunidad de hacerlo antes de la llegada del eclipse el día 12, es una semana que nos invita a responsabilizarnos de nuestros propios procesos para poder sanar el karma o lo pendiente desde el corazón.

El día 12, el eclipse de Sol en Cáncer toca tu opuesto en Capricornio. Este evento te llevará a revaluar lo que significa el éxito:

- Debes reevaluar en qué lugar estás poniendo tu seguridad. Cuando hablamos puntualmente de Cáncer es porque las personas de este signo deben aprender a ser seguros por sí mismos, no gracias a otra persona. Por lo tanto, trabaja tu consciencia enfocándote en que el único lugar en donde puedes poner esa firmeza está en tu interior, observa en que momentos puedes reforzar esa debilidad

El 13 de julio hay Luna nueva que ayuda a renovarnos en todos los aspectos. Es favorable iniciar rutinas físicas, de alimentación o un nuevo propósito laboral, que se irá afianzando una vez inicie la fase creciente de la Luna.

El 19 de julio, la Luna inicia la fase del cuarto creciente uniéndose a Escorpio que dará la intensidad y la pasión que necesitamos para prepararnos para el eclipse de Luna del 27. En este tiempo podrás sentir cómo te conectas con nuevas pasiones y con tu energía del corazón, también sí has hecho la tarea de dejar fluir, son cosas o áreas de tu vida con las que conectarás, algo desconocido para ti.

El día 27 tenemos otra de las tareas que este mes nos propone, este día es eclipse de Luna en acuario y también toca el opuesto o complementario que es Leo, nuevamente este es como un último aviso:

- Pon en orden tus prioridades y realmente haz los cambios necesarios para trabajar el axis acuario- leo, esto significa romper con las limitaciones desde las creencias, sobre ti, tu abundancia, tus capacidades y lo que puedes lograr, como también romper la inercia o ciclos en los que te encuentras con acciones concretas que cambien tus rutinas y por lo tanto las experiencias que vives.

Este mes nos deja muchas tareas con acciones concretas que determinarán cambios definitivos la vida. Lo más importante es la conciencia de cómo es adentro es afuera y, si hacemos los cambios para fluir con lo nuevo, tendremos muchas experiencias enriquecedoras este nuevo semestre.

