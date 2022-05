¡Le huyen al agua! A estos 3 signos zodiacales no les gusta bañarse Foto: Pexels

En el horóscopo los signos zodiacales se destacan por tener características diferentes y algunas de estas son curiosas.

Existen signos del zodiaco que les gusta ser aventureros, a otros les encanta la tranquilidad y no andar en problemas.

También están las personas que, según su signo, prefieren quedarse en casa y hacer planes con sus familias.

Por otro lado, están lo que odian ciertas cosas y entre esas, bañarse. ¡Sí! Le huyen al agua y prefieren hacerlo de vez en cuando.

¿Quieres saber cuáles son estos signos? Descúbrelos.

- Leo

Una de las cosas que caracteriza a Leo es que les gusta que todo sea como ellos dicen.

En realidad si ellos quieren no bañarse, no lo hacen y ya. No es porque no les guste pero les da mucha pereza.

Pueden hacer todas sus diligencias sin bañarse en todo el día y no les molesta. No suelen prestar mucha atención al orden o limpieza del hogar.

- Escorpio

En el horóscopo, las personas del signo Escorpio se caracterizan porque prefieren hacer todo menos darse un baño.

No tienen ningún interés por demostrar una buena imagen personal a menos que esté saliendo con alguien que verdaderamente le interese.

El orden no es uno de sus fuertes pero si su pareja o alguien que le importe le pide que organice, lo hace.

- Libra

Para las personas del signo Libra no es ningún problema decir que no se bañaron, porque en realidad no les gusta.

Las veces que deciden darse una ducha es porque van a asistir a eventos especiales y deben mostrar una buena imagen.

Si por ejemplo es fin de semana no esperes que Libra se levante de su cama y mucho menos a bañarse.

