Leo, Virgo, Libra y Escorpión: números de la suerte y su porvenir en septiembre

En cuanto a las finanzas, el Profesor Salomón mencionó la llegada de dinero y la posibilidad de disfrutar de un viaje. También advirtió sobre la necesidad de gestionar bien los documentos para evitar problemas. “Recibirás una nueva propuesta de trabajo con buenas ganancias”, afirmó, sugiriendo que es un buen momento para adquirir propiedades.

Lee en Cromos: Predicciones y números de la suerte para Aries, Tauro, Géminis y Cáncer

Finalmente, para aquellos que buscan suerte en los juegos de azar, Salomón aseguró que “la rueda de la fortuna está a su favor”. Sin embargo, instó a prestar atención a la salud, especialmente en lo relacionado con dolores en pies y piernas.

Profesor Salomón es uno de los astrólogos más citados por los medios de comunicación. Fotografía por: Blu Radio

Leo

Las personas de este signo deben ser cautelosas con su entorno, ya que pueden haber individuos envidiosos en su círculo social. No todos merecen su confianza. Recuerda que siempre sobresales dondequiera que vayas. No te reprimas de brillar; esa es tu esencia. Reza a San Benito para que te proteja de malas energías. Una oportunidad en el extranjero se presentará pronto; no dudes en aceptarla.

Número especial: 10222

Virgo

Te llegará dinero junto con la oportunidad de disfrutar un viaje. Además, recibirás documentos que deberán ser atendidos con mucha atención o resolverás algún problema relacionado con ellos.

Número especial: 7414

Esta información es para vos: Leo, Virgo, Libra y Escorpio: así se verán afectados en sus relaciones y trabajo

Libra

Pronto recibirás una importante suma de dinero, ya sea por la aprobación de un préstamo o el pago de una deuda pendiente. Los negocios mejorarán notablemente, y este mes traerá prosperidad y éxito. Tendrás que enfrentar una conversación importante que has estado postergando, ya sea en el trabajo o con un vecino. Hazlo con serenidad y diplomacia.

Número especial: 6190

Escorpión

Todo lo relacionado con tu trabajo requiere atención especial en este momento. Cumple con las responsabilidades que te han sido asignadas para evitar inconvenientes. Este signo tiene la capacidad de atraer envidias, por lo que debes dar lo mejor de ti y cumplir con tus compromisos para evitar cualquier malestar. Pronto recibirás una invitación formal o a una fiesta; no dudes en asistir, ya que algo positivo surgirá de esa ocasión.

Número especial: 1568