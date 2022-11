Libra: ¿Cuál es la pareja perfecta en amor y sexo para este signo?

Son muchos los interesados en conocer a qué signo pertenecen según su fecha de nacimiento. Por lo tanto, la astrología es una de las más indicadas para conocer ciertas características dependiendo del día y la hora en que nació una persona.

Puedes leer: Signos zodiacales: Estos son los 4 signos más aburridos del horóscopo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Las personas de signo Libra suelen ser regidas por Venus que es el planeta del amor. Son encantadores, leales, cariñosos y muy románticos.

Características del signo Libra

Para los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre, hacen parte de este signo. Las personas nacidas en estas fechas se diferencian por ser tranquilas, armónicas y estables.

Las personas Libra tienen una personalidad que se la lleva bien en general, de manera muy fácil, con todo el mundo. Son queridas por muchas personas y son muy sociables, por lo que siempre tendrá un grupo de amigos cercano.

Según la astrología, Libra es un signo al que le cuesta comprometerse pero hay dos con los que todo fluye mejor. Foto: Pixabay

Libra también tiene la facultad de hacer que los demás se sientan bien, comprendidos y muy aceptados porque son buenos escuchando y siendo pacientes para aconsejar. Sus elogios son sinceros y no son aduladores por quedar bien o por interés.

Este signo es diplomático, según los astrólogos, por eso logra balancear entre unos y otros cuando hay conflictos u opiniones disímiles. Cuando hay opiniones opuestas, busca difuminar las diferencias, y motivan a las personas a reconciliarse.

¿Quiénes son los más compatibles con Libra?

De acuerdo con la revista Cosmopolitan, si eres de este signo, comprometerte, sea el tipo de relación que sea, te va a costar al igual que mantenerlo.

Pero no en el sentido de que no seas infiel, “sino porque piensas que no todo el mundo está a tu altura. ¡Bravo por esa autoestima! Ahora, una vez que lo hagas, será en serio y no te gustará que las cosas cambien sin previo aviso”.

Lo que debes tener claro “es que para una relación seria debes buscar a un/a Tauro: tendréis una vida íntima superplena. Para un encuentro sexual, hazte con un Géminis, llegando a un acuerdo antes. Ahora, huye de los/as Capricornio, Aries y Virgo. Son lo más incompatible que existe”.

● Signos más compatibles con Libra: Tauro y Géminis.

● Signos menos compatibles con Libra: Capricornio, Aries y Virgo.

Banderas rojas de los Libra

Los Libra, desafortunadamente, dicen los expertos, como amigos y amantes, no son del todo confiables. Su actitud indecisa y ambivalente los hace mover dependiendo del viento que primero los toque, y sus intereses son egoístas.

Pocas veces logran sopesar una situación con claridad e imparcialidad y son demasiado influenciables, lo que los hará ser poco considerados con los sentimientos de otra persona, o demasiado considerados con todos a su alrededor, sin discernir claramente. Tienen una fuerte incapacidad para decidirse por un amante y esto se manifiesta como desapego, un desapego que cuando ya estás enamorado poco te va a gustar.

Pueden llegar a ser superficiales y materialistas. Les encanta recibir y pueden dejarse llevar por aspectos muy banales de otros. Para muchos, la reciprocidad en libra es un mito, y a pesar de eso, buscan atención constante y palabras de afirmación, aunque no sientan lo mismo por la otra persona.