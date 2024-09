El 2 de octubre llega el eclipse solar anular ¡No olvides esconder tus cuarzos!

Los eclipses lunares permiten un portal de energía muy poderoso y en octubre esta energía se intensifica. Por lo que es esencial que tengas en cuenta lo siguiente: los expertos aconsejan no utilizar tus cuarzos cuando sea un eclipse, ya sea lunar o solar, debido a que la energía de la sombra está presente y, a pesar de que no es mala, no es recomendable que se proyecte en tus cristales.

Aunque el eclipse no se puede ver desde Colombia, su poder llega a todas las partes del mundo, por lo que no debes dudar del portal energético que se abrirá próximamente.

¿Cuándo es el eclipse solar anular 2024?

El próximo 2 de octubre de 2024 llega el eclipse solar anular visible en varias partes de América del Sur, incluyendo el sur de Argentina y Chile. Este tipo de eclipse, conocido como “anillo de fuego”, ocurre cuando la Luna cubre el centro del Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor. El eclipse se puede apreciar entre la 1:50 y las 5:30. El “anillo de fuego” será visible durante 3 minutos en promedio.

Durante los eclipses es necesario que escondas tus cuarzos, pues, la sombra se intensifica y es mejor que no tenga contacto directo con tus cristales. Fotografía por: Tomadodecanva

¿Cómo cuidar los cuarzos del eclipse solar anular 2024?

Cuidar tus cuarzos es fundamental para preservar su energía positiva, por eso si los tienes expuestos a tu ventana o en espacios cercanos es mejor que los guardes en otro lugar en el que no lleguen a tener contacto.

Guárdalos en un lugar seguro : Coloca tus cuarzos en un lugar cerrado y seguro, como una caja o un cajón, para protegerlos de cualquier energía negativa que pueda estar presente durante el eclipse.

Limpieza con sal marina : Antes del eclipse, puedes limpiar tus cuarzos con sal marina. Coloca los cuarzos en un recipiente con agua y una pizca de sal marina, y déjalos reposar durante el eclipse. Después, enjuágalos con agua corriente y déjalos secar al aire libre.

Meditación e intención: Mientras limpias tus cuarzos, puedes meditar y establecer una intención clara en la que los protejas y por ninguna razón se vayan a cargar de malas energías

¿Cómo se puede ver un eclipse anillo de fuego?

Para observar el eclipse por seguridad es importante usar gafas de eclipse certificadas que filtren la luz dañina. Por tu bienestar no puedes mirar directamente al Sol directamente, pues este evento astronómico puede ocasionarte problemas en la vista.