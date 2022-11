Los 3 signos del zodiaco más desapegados e independientes en el amor

Hay algunos signos del zodiaco más independientes y desapegados que otros, y aunque depende de su personalidad y de su carta astral completa, hay quienes más probablemente se relacionan desde el desapego y la frialdad.

Además, si de negociar su libertad se trata, prefieren estar solos. No necesariamente porque quieran estar con muchas personas o tener diferentes vínculos sexuales o afectivos, sino porque su capacidad de decidir es lo más importante y no les gusta que nadie los controle.

Puede que ni siquiera coqueteen con otros, pero en el momento en el que sienten que deben dar explicaciones ya quieren salir corriendo, incluso, coquetear con alguien más con tal de no sentirse amarrados y controlados.

Estos son los signos que, según el Horóscopo Negro, aman su libertad y son más desapgeados

Signos del zodiaco más desapegados

Sagitario

Este signo no se preocupa por tener pareja, aunque disfruta mucho cuando encuentra el amor. Sagitario necesita quien entienda que puede amar sin ser agobiado y quienes se intimiden por sus ganas de conocer el mundo no serán buenas parejas. Tiene un gran corazón por lo que un controlador o celoso puede quitarle las alas y eso es algo que Sagitario no puede perder, pues está en su misma esencia. No se trata de querer estar con muchas personas, pero sí con quien valore su libertad y capacidad de decisión. Podrá tener pareja si le gusta viajar, si es alguien que se acomoda a cualquier plan y es espontáneo, de lo contrario, Sagitario preferirá estar solo.

No tiene miedo de viajar en solitario, de moverse por el mundo libremente, sin necesidad de comprometerse.

Virgo

Aunque cuando está en una relación esta vinculado profundamente, prefiere estar solo que no estar seguro, y la verdad es que le cuesta estar seguro, a pesar de estar enamorado. Son personas perfeccionistas y tienen un millón de manías, por eso mismo también saben que la convivencia no sería fácil. Su personalidad es fuerte y no se deja convencer fácilmente de nada, por lo que estar soltero para Virgo no es estar solo. Y también le gusta disfrutar de su soltería y coquetear sin compromiso.

Acuario

Acuario es uno de los signos más despegados del zodiaco. Este signo de aire puede vivir pasiones intensas, pero valora su individualidad más aún. Puede tener una ilusión, pero no se enamora tan rápidamente. Ese es un paso que tardará en dar, porque siempre tiene miedo de invertir tiempo con la persona equivocada y le quite su espacio personal.

Este signo está muy ligado a las emociones fuertes, a los vínculos de confianza plena y necesitan muchísimo tiempo para que esta confianza se genere. A veces piensan en por qué debería hacer un esfuerzo adicional con alguien cuando en el fondo no está tan mal estando solo.

