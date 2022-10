Los 3 signos del zodiaco que más cambian de opinión en el amor

Muchos dicen que “es de sabios cambiar de opinión”, y para algunos, esto es aterrador. Hay quienes deciden rápidamente si pueden enamorarse o no, y no le dan un chance a una situación a menos que sientan un flechazo inmediato. Estos signos que veremos a continuación, son de los que se dan la oportunidad de descubrir por el camino y pueden cambiar rápidamente de decisión. Si rechazaron a alguien porque no se ajustaba a sus estándares, su siguiente romance seguramente será con alguien muy diferente, y si por el contrario, gustó de alguien que no se ajustó a sus estándares, puede salirse con facilidad.

Según astrólogos, estos signos del zodiaco no son tercos, y por eso, muchas veces su flexibilidad confunde a otros. Algunos les dicen inestables, otros almas libres, otros, indecisos. En cualquier caso, estas son sus caracteristicas:

1. Géminis

El signo que más suele cambiar de opinión, por su naturaleza dual. Son camaleónicos y se adaptan fácilmente a sus entornos y circunstancias, su personalidad es mulfifacética y logra satisfacer diversos angulos de su vida. Si prometió no salir con un tipo de personas, es probable que cambie de opinión después y termine donde dijo que nunca iba a estar.

2. Piscis

El segundo lugar es para Piscis, que por su modalidad mutable y pertenecer al elemento agua, en donde están los signos más emocionales es muy fácil que cambie de opinión. Las personas a su alrededor se sorprenden por lo fácil de adaptarse y elegir opciones que no estaban en sus planes.

Esto se debe a su naturaleza sensible, si una persona que consideraba como la pareja ideal le rompe el corazón, buscará opciones completamente distintas a lo acostumbrado. Además, Piscis suele cambiar de opinión por inseguridad o falta de confianza.

3. Sagitario

En el tercer lugar está Sagitario, un signo mutable, de fuego y gobernado por Júpiter. Caracterizado por ser el filósofo del zodiaco, el viajante y el explorador, es en esencia un espíritu libre, por eso, si toman una decisión que los restringe, deben tomar una decisión para regresar a donde empezaron. Pueden dejar ir sus relaciones sin haber enfrentado todo el proceso de duelo y, también, pueden arrepentirse rápidamente si tomaron la decisión de dejarte ir, no tienen problema con decírtelo. Son amantes de la verdad y de la libertad.