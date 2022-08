Los 3 signos más arriesgados según el horóscopo chino

La astrología oriental está regida por ciclos de 12 años, cada uno de ellos representado por un animal del zodíaco chino. Sus características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos y por esto, sus principales atributos nos dan información relevante sobre nuestra manera de ser y de ver el mundo. Todo esto habla sobre las debilidades, fortalezas y suerte que puedan tener los signos. En este caso, veremos cuáles son los 3 signos más arriesgados, según indican la astrología oriental.

Rata

Las personas del signo de la rata se llevan el primer puesto de los más arriesgados del horóscopo chino. Estas personas son las nacidas en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Si bien se destacan por su inteligencia, también por su gran motivación para hacer las cosas. De acuerdo con la astrología oriental, la Rata es un signo curioso, ama la novedad y no se deja rendir. No se queda con las ganas de probar cosas nuevas y gustan de saber que lo intentaron. Creen que la vida es una aventura que se debe vivir al día por lo que aprovechan las oportunidades que se les presentan.

Serpiente

Es el segundo signo más arriesgado de todos. Son las personas nacidas en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Pueden actuar de manera sigilosa pero también de manera libre y valiente, y no se detienen aunque sean privados en cuanto a su destino. Según la astrología oriental, prueban todo tipo de cosas hasta que encuentran su verdadera vocación. Son del tipo de personas a las que no les da miedo dejar todo atrás para cambiar de vida y cambiar de piel, como lo hace la serpiente. La riqueza para las serpientes se mide según el número de experiencias vividas y no en bienes materiales.

Tigre

Las personas del signo Tigre están en el tercer puesto de los signos del horóscopo chino más arriesgados según la astrología oriental. Estas personas son las nacidas en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Son apasionados, y algo dominantes y poderosos. Gustan de vivir nuevas emociones y si llevan fuego aún más. Gustan de ser elogiados por lo que a veces hacen cosas que no cualquiera se atrevería hacer. Demuestran valentía como el tigre y no se dejan rendir ante cualquier cosa.

