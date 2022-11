Los 4 signos del zodiaco que usan su inteligencia para engañarte

Todos los signos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Todos los humanos, también, somos propensos a mentir alguna vez, sin embargo, no todos tienen la capacidad de hacerlo bien, y hay quienes saben usar su inteligencia a favor de esta capacidad de engaño.

Hay quienes, definitivamente, se dejan atrapar en sus mentiras porque no tienen esa habilidad, porque además pueden ser demasiado ingenuos o no tienen en su corazón esa debilidad. Pero cuidado, los signos a continuación son los más astutos del Zodiaco a la hora de usar su inteligencia y manipularte a su antojo.

Esto no significa que todas las personas de estos signos se comporten así, sin embargo, sí implica que tienen mayor facilidad para hacerlo y que cuando se vuelven egoístas, su inteligencia les permite ejecutar planes elaborados y engañarte si así lo desean. Es posible que te enteres muchísimo tiempo después de que ya ha sucedido.

Según PinkVilla.com, estos son los signos que usan su inteligencia para decirte mentiras:

1. Géminis

Este es el signo más doble de todos, y aunque no es el más inteligente, es bastante astuto. Sus propios intereses lo pueden llevar fácilmente al engaño, y sobre todo, a la victimización. Si conoces a un Géminis que nunca te ha hecho sentir bien y sin embargo, por alguna razón, tú siempre pareces ser el culpable, piénsalo dos veces, ¿te está engañando? Un géminis en su lado más sombrío puede manipular al que sea por un tiempo muy sostenido, y no lo sabrás hasta que ellos quieran que lo sepas. Tampoco les da vergüenza admitirlo y podrían prometerte falsamente que no lo volverán a hacer, no caigas.

2. Cáncer

Los cáncer son muy sensibles y tienden a ser exagerados cuando de dolor emocional se trata. Es posible que también muestren demasiado dolor para ganar simpatía. Pueden hacerte sentir mal y culpable e incluso hacerte pedir perdón cuando en realidad no entiendes ni por qué. Lloran, sufren y pueden manipular, su regente es la luna, el astro de las emociones, y pueden ser un sube y baja si no han madurado lo suficiente.

3. Escorpio

Los escorpiones son muy inteligentes y muy profundos. Existen quienes no engañan, pero sería un error decir que no son capaces de hacerlo de la forma más hábil posible. Según el portal, se muestran inocentes ante ti, pero lo hacen con un motivo muy oscuro y es ganar tu confianza para que abras tu mente, tu vida y tu corazón sin miedo y les entregues todos tus secretos, esto con el fin de jugártelo en tu contra cuando lo necesiten. Si tienes alguna pelea con un Escorpio que saca “los trapos sucios” en la mitad, ya sabes con qué estás lidiando. Esto no significa que todos sean iguales, pero ten cuidado porque una vez hieres a un Escorpio, es muy difícil salir bien librado, tienden a ser vengativos y no siempre lo vas a ver venir.

4. Aries

Los arianos, gobernados por Marte, el planeta del poder y la guerra, tienden a ser personas muy influyentes en los demás, son los que llevan a cabo planes y tienden a ser autoritarios y demandar de otros lo que buscan para ellos. Su persuasión tiende a ser tan fuerte que cuando menos lo ves, estás haciendo algo que no era de tu interés pero sí de tu compañero. Puede usar su persuasión para mentirte sobre todo, siendo muy hábil para los juegos mentales, por lo que quizás aceptes sus mentiras sin darte cuenta.

