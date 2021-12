Los ángeles te escuchan. ¿Sabes como hablarles? y ¿Qué respuestas tienes?

ángeles arcángeles de los signos. Foto: Pixabay

“Es importante mencionar que ellos son mensajeros de Dios, un Dios de amor que todos llevamos dentro, y que siempre serán una guía para ti, no te obligaran a que tomes decisiones”, comentó Natalia Romero, conocida en redes sociales como @unangelparami. Natalia es coach que trabaja los temas emocionales y Holísticos, además cuenta con una maestría en la energía del ser humano, realiza terapias de talleres y próximamente retiros siempre de la mano de los Ángeles.

“Acá lo importante es hablarles, toda vez que ellos respetan tu libre albedrio, es decir que, si tú no les pides ayuda, no les pides señales que te acompañan en esa situación que te está afligiendo, pues no podrán interceder, ni actuar y mucho menos poder enviarte las señales que piden. Es por esto que para hablarle a los ángeles solo repasa los siguientes momentos mágicos que te harán entrar en este maravilloso mundo mágico y de milagros”, comentó Romero.

Algunas de las situaciones que puedes hacer para comunicarte con los ángeles son:

- Pon tu corazón dispuesto a tener fe y creer en que los milagros y que todo tu ejercito angelical existe

- En un momento de calma y de paz, cierra tus ojos y pídeles “Dios a través de tus ángeles, arcángeles y todos los seres de luz que me rodean” ayúdame que esto ( aquí le dices lo que quieres pedir desde el corazón) y finalizas diciendo envíame las respuestas o señales frente a ese tema de aquí a tal fecha (limítalos en el tiempo para que tu estés pendiente de las señales que tenga para ti)

- No se requiere rituales mágicos, no se necesitan palabras extrañas, ellos son tus ángeles te conocen, saben lo que necesitas, únicamente háblales con respeto y amor y con tus palabras, preferiblemente en un momento donde solo te escuches a ti y a tu corazón.

Una vez realices esos pasos, ábrete a recibir señales y respuestas a esa petición, estas pueden variar, se presentan de tantas formas, que hoy te recuerdo que apenas las veas vas a saber la señal y la respuesta que necesitabas en ese momento justo, estas señales pueden ser:

- Una palabra o mensaje que te diga una persona

- Plumas que aparecen de la nada en un lugar donde no es normal que aparezcan

- Los arcoíris

- La escarcha en las manos, sin explicación

- Un pensamiento recurrente

- Una canción que ronda mucho tu cabeza (revisa la letra)

- Los números angelicales

- La manera como todo se te está dando para que te salga algo que siempre haz pedido.

“Recuerda algo, la fe sin acciones son simplemente meras ilusiones, sí se puede cumplir metas, sí podemos llegar a tener propósitos en nuestra vida, desde que actuemos, luchemos por lo que soñamos sin cansancio, creamos en nuestro corazón y actuemos con Dios y los ángeles desde el corazón”, comentó Natalia.