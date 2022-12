Los signos del zodiaco con menos suerte en 2023: cómo mejorar la situación

Algunos signos del zodiaco deberán tener cuidado en el 2023 pues a diferencia de otros signos, la suerte no siempre estará de su lado, y esto no es una razón para predisponerse, sino para prepararse.

Si tu signo está en la lista, no quiere decir que tendrás mala fortuna, sino que te costará más trabajo conseguir tus objetivos y sueños, pero con esfuerzo lo lograrás.

La parte positiva de conocer esto es que puedes anticiparte, y según los astrólogos de WeMystic, mejorar la situación en los siguientes frentes de tu vida:

Leo

Este es el signo que siempre se tiene demasiada confianza en sí mismo, por eso si algo no sale como lo esperaba puede generarle demasiado malestar. Este año, según el astrólogo José Castillo, el mayor problema que enfrentarás es “fingir que no ves que las cosas se desarrollan como lo planeas, por más que disimules que las cosas no están bien, al final la verdad sale a la luz”. Por eso, debes “ser valiente para mirar las situaciones más difíciles con total honestidad, cuáles son tus debilidades, errores, defectos y traumas. Si eres sabio para abrazar tu lado oscuro y no disimularlo, los astros auguran una transformación importante y positiva para el próximo año”.

Géminis

La capacidad de los Géminis para moldearse a las situaciones es excelente, pero por ello también pueden dejar ir sus objetivos y su sinceridad interna, olvidar quiénes son. Según el astrólogo José Castillo, “El 2023 lo comenzarás con Marte retrógrado en tu signo, explica WeMystic, por lo que es posible que sientas un freno energético, sin embargo, puedes aprovecharlo para encontrar la brújula y dirigir tus próximos esfuerzos a lo que más deseas. Los astros te recomiendan, una vez que encuentres el camino, poner en práctica tus pensamientos y moverte hacia tus anhelos. Ocuparte en estos asuntos puede ser la gran diferencia, pues solo con la práctica se llega a la perfección”.

Virgo

Los Virgo son tan meticulosos, quisquillosos y perfeccionistas con cada detalle, que a veces esperan el escenario perfecto para poder actuar y llevar a cabo sus sueños y objetivos. Sin embargo, esto puede jugarles en contra, y si en el 2023 se queda esperando las condiciones idóneas, nunca avanzará.” Tienes que dejarte guiar por tus instintos y darte la oportunidad de cometer algunos errores en el camino, tienes todo el año para corregir y recomponer el rumbo”, afirma Castillo.

