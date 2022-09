Luna nueva en Libra: 2 rituales para mejorar tus relaciones amorosas y personales

El domingo 25 de septiembre y en su madrugada se dará la luna nueva en Libra, con un efecto poderoso de 3 días antes y después de su fecha exacta.

El signo que busca el equilibrio y rige las relaciones personales. Esta luna nueva porque está en Libra puede afectar nuestros vínculos por lo que usar la energía de la renovación con intención es ideal. Los rituales nos pueden servir muchísimo.

Cada luna nueva es la oportunidad que nos ofrece el universo de tener un nuevo comienzo en todas las áreas de nuestra vida, así que podemos hacer una lista de intenciones u objetivos para cumplir en los días que vienen.

Luna nueva en Libra

Como las lunas nuevas llegan con la energía de los inicios, podemos llegar a sentirnos diferentes, experimentar algo de incomodidad. Si lo pensamos, es lógico pues ante los cambios y la novedad, siempre debemos desacomodarnos un poco.

Libra nos ayuda a repensar nuestras relaciones de amistad, pareja, familiares y laborales para hacer los ajustes necesarios para equilibrarlas. Los siguientes rituales pueden ayudarte a reparar y arreglarlas.

A continuación, seleccionamos un par de rituales muy sencillos para renovar tus relaciones con la Luna nueva en Libra. Recuerda que los efectos de la luna nueva duran alrededor de 3 días después de su fecha exacta, así que tienes tiempo para llevarlo a cabo.

1. Ritual con velas y cuarzo para mejorar tus relaciones

Según Glamour.mx, necesitarás un cuarzo, ojalá blanco o violeta, y hacer una lista de las relaciones que quieras mejorar.

En la lista debes incluir los nombres de las personas con quienes quieras sanar o mejorar su conexión. Tanto si tienes tensiones o confluctos como si no, anota sus nombres, sin límite de personas.

Prende la vela blanca con un fósforo y coloca tu cuarzo junto a ella, de preferencia cerca de la ventana, en algún lugar en donde creas que puede recibir la energía lunar. Mientras tienes la vela prendida, medita un par de minutos, e imagina cómo te gustaría que esas relaciones fueran en adelante.

Deja la vela prendida por 3 días o hasta que se acabe. Por supuesto, si sales de tu casa, apágala, pero cuando vuelvas, enciéndela otra vez. Cuando pasen los 3 días, tu cristal ya estará cargado con lo que deseaste y tu intención. Cuando te encuentres con las personas de la lista, lleva tu cristal.

2. Ritual con incienso y matera para renovar tus relaciones

Según Mui.today, este ritual es muy poderoso pues usarás una matera y una planta para dar la intención de lo que deseas. Necesitas una hoja blanca, un esfero, una vela blanca, un recipiente pequeño transparente con agua, una matera con una planta y el incienso de tu preferencia.

Toma todos los objetos en un pequeño altar y haz ejercicios de respiración para concentrarte. Prende con un fósforo tu incienso y deja que el humor limpie la energía del ambiente concentrándote en la limpieza. Luego enciende la vela blanca.

Cierra los ojos y piensa en cada una de las personas con quienes necesitas renovar tu relación. Si tuviste una pelea, si con alguien del trabajo las cosas no van bien y necesitas que esto se aclare, que la persona se aleje o la relación mejore, este ritual es ideal para ti, escoge a las personas y escribe los nombres en la hoja blanca. Al final escribe: “Hoy me conecto con todas esas personas desde un lugar nuevo y renovado. Hoy me permito relacionarme con esas personas como si fuera un lienzo en blanco. Hoy doy permiso para que esas personas se alejen si es lo mejor para mí, sin daño para ellos, o a mi energía o corazón”.

Dobla la hoja y quémala con precaución usando la flama de tu vela. Junta las cenizas y siémbralas en la maceta con tu planta y riégala con el agua. ¡Eso es todo! Ahora podrás sentir que habrá un nuevo comienzo en tus relaciones.

