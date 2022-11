Noviembre de 2022 será el mejor mes para estos 4 signos del zodiaco

La astrología de noviembre de 2022 augura que será uno de los mejores meses del año para 4 signos del zodiaco, que se beneficiarán más que los demás en esta temporada.

Escorpio es un signo fijo a diferencia de otros, mutables. Es un signo de agua y cuando el sol transita a través en su territorio, su energía impacta a los demás signos fijos. Es decir, Tauro, Leo y Acuario.

Según astrólogos del diario La Opinión, “los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) marcan los solsticios y equinoccios, los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) se encuentran en el apogeo de las estaciones del año y los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) al final de las cuatro estaciones”.

Los signos de modalidad fija tienden a ser, como su nombre lo dice, más inflexibles, firmes y controladores. Y en noviembre los signos fijos tendrán un objetivo similar, que según astrólogos de Elite Daily, es la consistencia. El sol los ilumina un poco más, así que les quedará fácil lograr su objetivo. Esto podrán esperar los signos fijos:

Tauro

Se sumergirán en las profundidades de sus emociones, algo que no es tan conocido ni usual para este signo terrestre de practicidad y lógica. Esto será agradable y permitirá consolidar vínculos con otros y hacer nuevas relaciones. Sobre todo, acercarse a quienes desean.

Leo

Los Leo podrán abrir su corazón con la familia y sacar temas ocultos a la luz, sin embargo, le cederán el protagonismo a otros que de sus seres queridos. Habrá mucha generosidad entre todos y se sanarán heridas.

Escorpio

Todo el ambiente está dispuesto por Escorpio, como en cada noviembre. No necesitarán decir nada para demostrar que son poderosos, todo brillará y los éxitos no se harán esperar. No estaría mal hacer caso a esa intuición que invita a ser más privados, pero se debe recordar salir y compartir con otros, también.

Acuario

Los esfuerzos profesionales de Acuario serán muy notorios durante este mes y todos los acuario, de sol o ascendente, ascenderán en su carrera y ganarán nuevos triunfos. Hay muchos éxitos profesionales, y aunque no estén acostumbrados, es el momento ideal para presumir esos logros. Según la Opinión, “hay muchas oportunidades en tu camino, solo deberás tomarlas”.

