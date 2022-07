Numerología: significado del 666 y cómo es una señal del miedo a tomar decisiones

La numerología habla de ciertas fechas que muy rara vez se repiten pues tienen los mismos patrones numéricos y una relación mística.

En el libro del Apocalipsis 13:18 el número que marca a la bestia, para que esta pudiera ser reconocida es el 666. “Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es seiscientos sesenta y seis”.

Significado 666

La interpretación de la biblia no siempre es una verdad. De acuerdo a lo resaltado por el medio La Razón “la bestia no es Lucifer, sino una criatura inspirada por él. Entonces, ¿el seiscientos sesenta y seis es el número de esta bestia? No necesariamente. Los textos del Apocalipsis más antiguos que se poseen (los Papiros de Oxirrinco), bastante malgastados por el deterioro de la edad, señalan que el número de la bestia - o mejor dicho, el número que representa su nombre - es el 616. No es hasta ediciones posteriores cuando se señala el número más conocido”.

A pesar de que este dígito tiene una historia de terror detrás, en la numerología angelical y del amor, el significado de esta secuencia es completamente diferente.

Según indicó la astróloga Susan Taylor en el portal astrofame.com, en la numerología el número 6 está relacionado con la armonía, la tranquilidad, el equilibrio y la paz. “Si ves repetidamente el 666 dondequiera que vayas, debes saber que no hay necesidad de tener miedo y que el diablo no viene detrás de ti. Contrariamente a la creencia común, el significado del 666 está de hecho asociado con vibraciones positivas y contiene un mensaje optimista de tu ángel guardián”.

Igualmente, destaca que “este patrón numérico actúa como un recordatorio de que nuestro viaje espiritual es más importante que nuestras posesiones materiales. Si está intrigado por esta serie de números, siga leyendo para descubrir por qué estos dígitos son tan significativos y qué dicen sobre su estado de ánimo”.

Según la web de esoterismo, si estás viendo este patrón, es porque estás dudando de ti mismo y de tus habilidades para lograr sus sueños. “Al enviarte esta señal, tus Ángeles Guardianes te instan a desterrar la negatividad y establecer tus prioridades. Te dice que es hora de cambiar para traer más vitalidad a tu vida. A través de este número, sus ángeles de la guarda le piden que se concentre en su espiritualidad para equilibrar y tratar todos sus problemas personales”.

666 en el amor

Este número tiene un significado de que lo que tienes en tu vida es algo auténtico y que realmente te hace bien. “Los testigos de esta cadena numérica suelen estar muy abiertos al amor y las relaciones, y normalmente expresan su amor a través de actos de bondad. Si tiene la bendición de verlo, generalmente significa que su corazón es puro, abierto y acogedor. Esta cadena solo aparecerá para las personas que se toman en serio el amor y que no imaginan cambiar constantemente de pareja”.

“Ver el número del ángel 666 es una bendición, sin embargo, no significa que automáticamente tendrás éxito en lo que respecta al amor. Si eres soltero y lo ves, tus Ángeles Guardianes te están sugiriendo que estás abierto a recibir amor y romance”, resalta la web mencionada anteriormente.