Números de la suerte hoy 24 al 3 de marzo para Leo, Piscis y Capricornio

Números de la suerte

Leo

Leo Felino coqueto, esta semana sentirás un fuerte deseo de dejarlo todo atrás y lanzarte a la aventura en busca de nuevos caminos. Venus retrógrado está sacando a la luz todo aquello que ya no vibra contigo y que necesita un cambio. Sin embargo, antes de tomar decisiones drásticas, es importante que reflexiones. Ese impulso de huir no es más que una señal de que algo dentro de ti necesita ser revisado. Pregúntate qué es lo que realmente no está haciendo click en tu vida y si es momento de soltar o de transformar.

La Luna Nueva en Piscis, que llega el jueves, refuerza esta energía de introspección y te invita a conectar con tus emociones más profundas. Fotografía por: Tomado de canva

Es momento de dejar ir aquellas versiones de ti mismo que ya no te representan. No te aferres a lo viejo solo porque es familiar. Recuerda que a veces lo desconocido es justo lo que necesitas para evolucionar y crecer. Confía en tu intuición y permite que esta semana marque el inicio de un cambio positivo en tu vida.

Números de la suerte: 1, 12, 70

Le puede interesar: Aries, Tauro y Géminis: ¿cómo hacer una limpieza energética para comenzar marzo?

Piscis

Mi querido salvador astral, esta semana la Luna Nueva en tu signo marca un momento clave de renovación total. Si sientes que estás cerrando un ciclo importante o experimentando un cambio interno profundo, no te preocupes, todo es parte de tu proceso de crecimiento. Venus retrógrado también está influyendo en tu vida amorosa, recordándote que no estás para conformarte con menos de lo que realmente mereces. Es el momento ideal para preguntarte qué es lo que necesitas en el amor y para prestar atención a tus emociones.

No es necesario que encuentres todas las respuestas de inmediato, pero sí que te hagas las preguntas correctas. Escucha tu propia voz y, sobre todo, créele. Esta semana se trata de confiar en ti mismo y en lo que sientes. No te dejes llevar por la prisa ni por la opinión de los demás; tu corazón sabe lo que es mejor para ti. Aprovecha esta energía de renovación para soltar lo que ya no te suma y abrir espacio para lo que realmente deseas en tu vida.

Números de la suerte: 9, 13, 70

Capricornio

Mi emperadora llena de flores, esta semana los temas del hogar y la familia pueden tomar el centro de tu atención. Venus retrógrado en Aries te invita a practicar la paciencia y la comprensión, dejando de lado la impulsividad. Además, con la Luna Nueva en Piscis en juego, es el momento perfecto para revisar heridas del pasado, soltar rencores y trabajar en el perdón. Es hora de sanar esas grietas en tu corazón y permitirte vivir con mayor liviandad.

No te acostumbres a cargar con tristezas ni a aferrarte a lo que ya no te suma. La clave está en conectar con lo que realmente sientes y, lo más importante, expresarlo en voz alta. Guardar emociones en el fondo de tu mente y corazón no resolverá nada. Tú sabes de qué estoy hablando. Atrévete a abrir tu corazón y deja que esta semana marque el inicio de un proceso de sanación profunda y transformadora.

Lea también: Capricornio, Acuario y Piscis: lo que se vendría la última semana de febrero

Números de la suerte: 71, 15, 36

*Contenido hecho con ayuda de la IA.