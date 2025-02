Números de la suerte hoy del 10 al 16 de febrero para Virgo, Acuario y Libra

La luna llena de Leo traerá cambios emocionales y oportunidades para reflexionar y ajustar ciertos aspectos en la vida personal y profesional. Además, Mercurio en Piscis aportará un extra de sensibilidad y creatividad para estos signos, ayudándolos a encontrar el equilibrio que necesitan.

La luna llena en leo llega esta semana con una energía potente que afectará de manera particular a Virgo, Acuario y Libra. Fotografía por: Gabby Conde en Pixabay

Virgo

Mi querida brújula moral, sabemos que para ti detenerte no es fácil, pero esta semana el universo te está enviando señales claras para que bajes el ritmo. La luna llena en Leo te pide que hagas una pausa, que te tomes un merecido descanso y que dediques tiempo a ti mismo. Puede que últimamente hayas estado cargando con más responsabilidades de las que deberías, y es momento de reconocer esas pequeñas cosas que te están pesando emocionalmente.

El silencio y la calma serán tus mejores aliados para procesar lo que estás sintiendo. No temas parar un momento; el mundo no se va a detener si decides cuidar de ti. El viernes, Mercurio entra en Piscis y te da ese empujón necesario para recuperar el equilibrio emocional. Es una excelente oportunidad para establecer límites, especialmente si has estado dejando pasar situaciones que te incomodan. Recuerda que el descanso también es productivo. No llenes tu agenda hasta el tope y prioriza lo que realmente importa.

Los números de la suerte esta semana son 51, 55 y 43.

Acuario

Estimado científico celestial, esta semana la Luna Llena en Leo activa el área del romance en tu vida. Es el momento perfecto para manifestar ese amor de película que tanto sueñas. Pero hay una clave esencial: debes expresarte. No guardes tus sentimientos solo para ti. El amor puede presentarse de muchas formas: una pareja, un amigo cercano, tu familia o incluso tu mascota. Sea lo que sea que está moviendo tu corazón en este momento, exprésalo abiertamente y deja claro cuánto lo valoras.

Tus palabras tienen un poder inmenso esta semana. Pueden sanar relaciones, construir puentes o, si no se usan con cuidado, pueden empeorar situaciones que ya están frágiles. Sé consciente de cómo te comunicas porque el impacto será directo en lo que estás manifestando. Aprovecha esta energía para acercarte a quienes amas y fortalecer lazos.

Los números de la suerte son 34, 22 y 26.

Libra

Mi querubín enamoradizo, la Luna Llena en Leo trae para ti una vibra de relajación total. Es momento de soltar el control y dejar de preocuparte por cosas que están fuera de tu alcance. Esto no significa que debas despreocuparte por completo, sino que aprendas a distinguir entre lo que puedes manejar y lo que simplemente no depende de ti. Aprender a soltar es esencial para encontrar el equilibrio que tanto necesitas.

Además, tus amigos jugarán un papel fundamental esta semana. Conectar con ellos te dará la perspectiva que necesitas para dejar atrás las preocupaciones innecesarias. No subestimes el poder de una buena conversación; a veces, una charla sincera con alguien de confianza es todo lo que necesitas para calmar el caos interno. Por otro lado, la entrada de Mercurio en Piscis activará tu creatividad y te ayudará a ser más productivo y organizado. Cuando dejas de preocuparte por todo, te enfocas mejor en lo que realmente importa.

Los números de la suerte son 51, 24 y 36.

