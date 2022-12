Astróloga recomienda tener sexo pensando en goles de Argentina para ayudar a Messi

Cualquiera daría su objeto más preciado con tal de saber cuál de las dos selecciones saldrá campeona el próximo domingo. Para algunos hinchas, Argentina tiene ángel y madera de campeón, para otros es evidente que Francia repetirá la hazaña de hace cuatro años.

Lee a continuacion: Mbappé menosprecia al fútbol suramericano:”No está tan avanzado como en Europa ”

Te puede interesar: Fotos: Ella es la modelo transgénero que habría enamorado a Kylian Mbappé

Más que hablar de selecciones, se dan nombres: Lionel Messi vs. Kylian Mbappé. Los astros del PSG tienen una cita en Doha con la historia. ¿Cuál de los dos conquistará la anhelada copa? Por su trayectoria y por la final perdida en Brasil 2014, varias voces reconocidas del fútbol internacional (Ronaldo Nazario, Clarence Seedorf, Rivaldo, entre otros) quieren que Messi de la vuelta olímpica.

A la opinión de exjugadores que son fanáticos de Lionel Messi, hay que sumar a la lista a las astrólogas. Una de ellas es Ludovica Squirru, una argentina que se especializa en astrología china.

Ludovica Squirru: aquí va su concepto

Para la astróloga, todos los hinchas de Messi pueden poner un grano de arena para que triunfe en la final. Según Ludovica, a la selección de su país le sirve “tener sexo pensando en goles de Argentina”. A su consideración, esa “la energía más poderosa que le podemos enviar a la Selección”.

No obstante, en otra entrevista Ludovica había expresado lo siguiente: “En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”.

Ludovica defiende sus convicciones

La astróloga es tan famosa en su país, que una reconocida cervecería quiso contar con sus servicios al comienzo del mundial. Ella prefirió ser fiel a su profesión que prestarse para una campaña publicitaria.

“Este año me llamaron para hacer la publicidad de cerveza Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”, confesó.

Lee también aquí: No es Bangladesh: en Bogotá también festejaron el triunfo de Argentina