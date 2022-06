“Petro es quien ganará la Presidencia”: astrólogo Daniel Daza ¿Acertará?

Aunque en primera vuelta Petro aventajó a Hernández por más de 2,5 millones de votos, la segunda vuelta se prevé mucho más ajustada. Foto: AP - AFP

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los nombres más pronunciados en el país y quizás son el tema recurrente en las conversaciones de los colombianos que viven en el exterior. A sus propuestas de gobierno, sus aciertos, sus metidas de pata y el matoneo de sus acérrimos seguidores en las redes sociales, ahora se le suma el concepto de astrólogos que se han dedicado a analizar la contienda.

A pocos días de que se sepa quién será el próximo presidente de Colombia, los lectores de la carta astral son más consultados que los analistas políticos. Uno de ellos es Daniel Daza, un ibaguereño que se ha dado a conocer por sus pronósticos certeros.

Daniel Daza y sus pronósticos acertados

El año pasado vaticinó el fallecimiento de Vicente Fernández y también le pegó a la campana cuando anticipó la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ahora, para la segunda vuelta, a menos de una semana para que se celebren los comicios, el ibaguereño sostuvo lo siguiente: “A Gustavo Petro le va muy bien en cuatro de seis temas de gobierno; mientras que a Rodolfo Hernández le va bien en dos de seis temas”.

Gustavo Petro versus Rodolfo Hernández

Tras varios días de lectura astral, Daza sostiene: “llegué a esa misma predicción que hice desde diciembre de 2021, pero la habíamos dilatado porque queríamos que las personas entendieran qué es este idioma”.

Por último, terminó dando su veredicto a sus followers: “como lo había dicho desde el principio es Petro quien ganará la Presidencia”.

Daniel Daza y lo que viene para Deportes Tolima

El equipo de Ibagué es el único colombiano que disputará la segunda ronda de la Copa Libertadores. En esta fase se enfrentará al poderoso Flamengo de Brasil. Sobre lo que le espera al club gerenciado por Gabriel Camargo, Daza opinó:

“El Tolima está en su mejor momento para brillar en temas relacionados con el extranjero. O contratará a alguien extranjero o ganará algo del extranjero, algún reconocimiento; le irá muy bien al Tolima, pero en lo local no van a brillar mucho. Nos podemos llevar muy buenas sorpresas”.

¿Quién es Daniel Daza?

“Llevo estudiando 17 años, y en la astrología encontré una panacea, una totalidad, una manera de expresarme que me da fechas, ciclos de cuándo hacer las cosas y cuáles son nuestros talentos. Si una persona me pide que le adivine el futuro, salgo corriendo por una razón: cuando compras un libro, no dices: ‘Voy a adivinar el libro’, porque tú realmente dices: ‘Voy a leer el libro’, es decir, lo que hay que hacer en la astrología es leer nuestro libreto, no adivinarlo”, explica el tolimense.

Por su consultorio han pasado periodistas, expresidentes, políticos y artistas. “El ser humano está lleno de ciclos, que están regidos por los planetas. Los planetas son como los actores de nuestro destino, y de acuerdo con su posición podemos sacarles provecho. No es lo mismo que haya lunas llenas que lunas menguantes, porque las primeras son para terminar”, dice.

El astrólogo de 28 años es columnista de Cromos.