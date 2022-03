¡Pondrán los ‘cachos’! Los 5 signos zodiacales que serán infieles en marzo Foto: Pexels

El horóscopo indica que en este mes de marzo, 5 signos zodiacales caerán en la tentación y podrán los ‘cachos’.

La influencia del signo bajo el que nace cada persona puede incurrir en este tipo de acciones y en su personalidad.

Cabe aclarar que los signos que no aparecen en esta lista no es que no sean infieles, solo que es poco probable que lo hagan.

¿Quieres saber cuáles son los signos más infieles durante marzo? Te contamos.

Los 5 signos zodiacales que serán infieles en marzo

- Géminis

El horóscopo indica que si las personas de Géminis sienten que su relación cayó en la monotonía, es muy probable que pongan los ‘cachos’.

Este signo será uno de los que buscará una tercera persona en marzo para vivir una aventura.

Su pensamiento es un poco contrario, pues si alguien le es infiel a Géminis, este no lo perdonaría jamás.

- Escorpio

En el horóscopo, las personas de este signo son muy apasionadas.

La percepción que Escorpio da a los demás genera que se vuelva atractivo y pueda caer en la tentación de poner los ‘cachos’.

Al igual que Géminis, a las personas de este signo zodiacal no les gusta que les fallen pero si ellos lo hacen, no pasa nada.

- Cáncer

Los Cáncer están catalogados en el horóscopo como los menos fieles.

A estas personas les gusta ser muy coquetas y por eso si este mes se les presenta una oportunidad para ser infieles, lo harán.

Aunque tengan una pareja estable, es muy probable que los Cáncer pongan ‘cachos’ este mes.

- Sagitario

Según el horóscopo, las personas del signo Sagitario suelen caer en tentaciones.

Si la pareja que tiene Sagitario tiende a controlar y ser posesivo, seguro este signo no lo pensará dos veces para poner ‘cachos’.

- Libra

El horóscopo sabe que las personas de Libra son bastante indecisas.

A ellos les da miedo que una tercera persona se involucre en su relación y todo se vaya al piso.

Si una persona de este signo decide poner los ‘cachos’ debe ser muy cauteloso.

