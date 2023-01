Predicciones signos zodiacales 2023: Les llegará las rupturas amorosas

Si hay algo que duele en la vida es terminar con esa persona que en determinado momento te puso a suspirar y a sentir mariposas en el estómago. Pero hay momentos en los que el amor no es suficiente y es mejor terminar por vía sana todo aquello que te cause amargura y dolor.

Si bien, a muchos no les gusta dejarse llevar por la rabia o por conclusiones rápidas cuando de su relación se trata, algunos podrían ver el final de su relación el otro año.

Amor: las rupturas que se darán en 2023

Pasar por una ruptura amorosa puede ser una de las situaciones más difíciles a afrontar en la vida, todos sufrimos, sin importar la edad en la que estemos.

Algunas rupturas serán más duras que otras, pero la manera en que se supera o lidia es lo clave, sin embargo, un estudio reciente demuestra que superar esta situación es mucho más difícil o duradera para los hombres, en comparación a las mujeres.

Estos serán los signos que en el 2023 no prosperarán con su pareja y tendrán que terminar su relación. Foto: Freepik

De acuerdo con Johan Bello, un astrólogo reconocido en redes sociales, serán tres los signos que probablemente terminarán el próximo año.

Géminis

Aunque les digan dobles, el signo Géminis es capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a cualquier cambio que se presente, son comunicativo e ingeniosos a la hora de trabajar por algún objetivos.

Son personas inquietas que empiezan nuevos proyectos y retos con mucho entusiasmo, aunque con demasiada frecuencia les falta la constancia necesaria para realizarlos. Precisamente, por ello es muy probable que en 2023 a este signo le entren las ganas de terminar con su pareja y buscar algo más.

Tauro

En el horóscopo, este signo zodiacal se caracteriza por ser firme, muy decidido y sobre todo constante en todo lo que se propone.

Por ello, es muy probable que para el año nuevo los Tauro se sientan fuera de lugar y corten de raíz alguna relación que no los hace sentir muy bien o simplemente ya no están tan cómodos como en un inicio.

Las personas nacidas bajo el signo Tauro se les caracteriza en el horóscopo como los rutinarios y los que se quedan en la monotonía. Su mayor secreto es que les da miedo enfrentarse a salir de su zona de confort o arriesgarse demasiado.

Capricornio

De acuerdo con los astrólogos del portal The Horoscope, los Capricornio están altamente motivados por el éxito y como son un signo de tierra, por lo general el triunfo tiene que ver con lo material y con metas claras y objetivas.

Teniendo en cuenta ello, si sienten que su pareja no los apoya o no se proyectan para tener un mejor futuro, seguramente podrían tomar la decisión de terminar su relación para no conformarse con lo que ya tienen sino continuar con sus objetivos teniendo el apoyo que quieren.