Consejos de feng shui

¿Qué colores debes usar para armonizar tu casa?

Carolina Betancourt R. / @carolinabetancourtarmoniablue

La frecuencia de onda del color rojo debes usarla cuando en casa haya alguien con depresión o con alguna enfermedad terminal. La función de este color es apoyar a que la persona vuelva a conectarse con la tierra, con las ganas de vivir y con la materia. Puedes usarlo a través de una cobija, un cuadro o unos cojines, no en paredes grandes dentro de las habitaciones porque, además de no ayudar con el proceso, no dejará descansar a la persona.

Debes utilizar el color naranja cuando la armonía en tu hogar falte. Este color da calidez y ayuda a desplegar el amor. Una vela color naranja puede funcionar, un cuadro con imágenes con este color o la ropa también ayuda. Este color, a diferencia del rojo, se puede usar en paredes y espacios más grandes.

El color amarillo se usa para el equilibrio y el bienestar en general. Este, ayuda a equilibrar emociones y a permanecer más positivos. Se puede usar en paredes, si no es un amarillo oscuro, pero si es suave quedará muy bien en pasillos y corredores de la casa.

El color lavanda (lila o morado) ayuda a mejorar la autoestima, la vitalidad, la extroversión y en general mejora desarmonías que se estén dando en casa. Este color se puede utilizar en paredes extensas, en cobertores de camas y en todo tipo de accesorios que desees, pues este color no tiene ninguna restricción en su uso, porque principalmente transmite mucha calma, sobre todo a los niños.

El verde ayuda a armonizar todas las formas de la vida, a conectar con la capacidad de amar, a apoyar en todas las relaciones de la familia, incluidas las mascotas. Este color lo puedes usar en grandes paredes y espacios, excepto si el tono no es tan oscuro o verde biche, sin embargo, en el cuarto de los adolescentes no es recomendable usar.