Ritual de limpieza energética para empezar el 2023

A pocos días de recibir el 2023 te recomendamos este momento para definir intenciones, hacer limpiezas, y preparar todos los rituales de año nuevo para comenzar bien el nuevo año.

Muchas veces llegamos a diciembre cargados, cansados y con vestigios del año pasado. Diciembre es el momento de hacer una reflexión sobre todo lo que nos sucedió a lo largo del 2022. Las experiencias difíciles que vivimos durante este año quizás sigan afectando nuestra mente, cuerpo y alma.

Por eso, si no quieres comenzar 2023 cargando con el pasado, prueba con el siguiente ritual. No tienes que esperar al 31 de diciembre, los puedes hacer días antes, según explican en el portal We Mystic, es preferible en luna menguante (16 de diciembre), ideal para destierros y limpiezas.

La energía negativa puede darnos una sensación de debilidad o de estar estancados, lo suficiente como para quitarnos motivación o no dejarnos libres para avanzar. Para eliminar la mala vibra haz este ritual.

¿Cómo hacer el ritual de renovación energética individual?

El ritual anterior fue para liberar de las malas energías los espacios, este es para limpiar tu aura y energizarte.

Necesitarás:

un puñado de salvia

una cucharada de sal gruesa o sal marina

ropa de colores claros (preferiblemente, blanco)

una vela blanca opcional

Procedimiento para el ritual de renovación de energía individual

En una olla mediana, agrega suficiente agua y coloca la sal y la salvia. Pon el agua en alto hasta que hierva y déjalo unos momentos en punto de ebullición. Enciente la vela blanca al tiempo para dejarla contigo durante todo el proceso. Después, baja la temperatura y déjalo calentar por un par de minutos. Apaga el fuego y deja reposar 30 minutos con la olla tapada. Una vez pasados los 30 minutos puedes “programar” tus intenciones en voz alta o con tu pensamiento en círculos en el sentido de las manecillas del reloj, puedes pedir que este baño sirva para limpiarte, protegerte, y atraer abundancia a tu vida. Una vez finalizada la programación del agua, cuela la infusión y cuando esté a una temperatura agradable, ve a la ducha y tras tu baño habitual vierte la mezcla de tu cuello para abajo pensando en la misma intención que le pusiste originalmente. Visualiza cómo se limpian las energías y que estás dejando atrás todo lo que te duele, te frustra, te molesta y te ha hecho daño, imagina el agua como si fuera una luz solar que derrite la energía negativa y la saca de tu cuerpo y cerca de ti. Vístete con la ropa blanca, y si es antes de dormir, toma una piyama lo más clara posible, especialmente en la parte de arriba, del pecho.

