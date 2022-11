Ritual para la abundancia en el nuevo ciclo lunar de Sagitario

Con una luna nueva inicia un nuevo ciclo y eso significa comenzar proyectos y manifestar. Es clave que para que lo puedas lograr, no obstante, limpiar y aclarar tus intenciones. La idea es que el camino esté lo más despejado posible y hayas dejado atrás lo que te impide conseguirlo. Para esto, sirve hacer un ritual de abundancia.

Este ritual para atraer la abundancia consiste en solo 5 pasos y es muy sencillo de hacer. Aprovecha esta época para iniciar otro ciclo y traer prosperidad a tu vida.

Ritual de 5 pasos para atraer la abundancia

La famosa tiktoker Marita ha sugerido este ritual a cualquier hora del día.

Necesitas:

· 1 cuarzo blanco

· 1 vela blanca muy pequeña

· 1 vela morada

· 1 ramita de canela

Primer paso: Limpia tu casa

Comienza por ordenar y limpiar toda tu casa, es clave. Deshazte de las cosas que no uses, coloca la ropa en su lugar, haz la cama, acomoda los platos, limpia y saca la basura, etc. Tu hogar debe verse y sentirse lo más pulcro posible.

Segundo paso: Abre las ventanas

Después de limpiar y sacar de tu casa lo que no necesitas, abre todas las ventanas. Si no lo has hecho ya, permite que el aire fresco purifique todos los rincones de tu hogar. Según el astrólogo José Castillo, este pequeño paso es importante pues significa dejar entrar la abundancia al hogar.

Tercer paso: Usa canela y quémala

Sin cerrar las ventanas, coloca unas ramitas de canela en un recipiente de barro o plato y quémala con ayuda de carbón. Recorre todos los rincones de tu casa para renovar todas las energías. Puedes hacer uso de incienso de canela si lo tienes disponible.

Cuarto paso: Limpia un cuarzo transparente

Pasa con el humo de la canela o incienso un cuarzo (de preferencia blanco) y una vela blanca o morada. Este paso es para purificar dichos elementos que te ayudarán a manifestar.

Quinto paso: Prende la vela y anota tus deseos

Ahora lo único que debes hacer es prender la vela blanca con un fósforo y con la flama prender un incienso para purificar con el humo el cuarzo y la vela morada.

En la base de la vela morada talla tu nombre con el cuarzo y luego prende con un fósforo. Escribe a un lado todo lo que deseas atraer en una hoja y con el último aliento de la vela quema tus deseos. Procura que la vela sea pequeña porque no podrás levantarte hasta que se consuma por completo y quemes el papel.

