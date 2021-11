¿Sabías que estos son los 3 signos zodiacales que más secretos guardan?

De acuerdo con la RAE, un secreto es una “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta”. Usualmente, se trata de información sensible y que solo se revela a ciertas personas. Quienes guardan secretos a menudo lo hacen para evitar hacer daño o porque no confían en quienes los rodean.

Aquellos que guardan información, ocultan ciertos datos y así consiguen que los demás ignoren hechos que no quieren que se conozcan. En ocasiones, los secretos llevan a mentir y esto puede entorpecer las relaciones entre quienes los guardan y aquellos que los desconocen.

Para saber cuáles son los signos zodiacales que más secretos guardan, consultamos a una experta. De acuerdo con Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 3 los signos que tienen este comportamiento.

Escorpio

Los Escorpio son personas desconfiadas por naturaleza, así que ocultan información y datos a la mayoría de gente que los rodea. Evitan revelar datos que los pueda poner en una situación vulnerable, ya que esto le daría una ventaja a los demás sobre ellos.

Son muy recelosos con su vida privada, por lo que no dejan que cualquiera la conozca. Con tal de mantener sus secretos, los Escorpio llegan a mentir y manipular. Cuando los demás se dan cuenta, se alejan de ellos pues se rompe la confianza que les tenían.

Cáncer

Aunque no lo parece, los Cáncer son personas que guardan muchos secretos. No solo suyos, sino de sus seres queridos. Son buenos confidentes y esto hace que terminen guardando información sensible de amigos y familiares.

A las personas nacidas bajo este signo se les facilita ocultar la información. Son hábiles en desviar la atención y distraer a los demás. En ocasiones esto les trae problemas ya que son calificados de manipuladores y mentirosos.

Acuario

Los Acuario guardan secretos no necesariamente con el objetivo de ocultar información. Son personas reservadas que no confían fácilmente en los demás. Por lo que es con el tiempo que se van abriendo y revelando sus características y datos mejor guardados.

Sin embargo, cuando deciden que no van a contar algo, no habrá poder que los haga cambiar de parecer. Esto los hace excelentes trabajadores para tratar con información sensible o ultrasecreta. No ceden ante las presiones de revelar lo que esconden.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.