7 características que define el horóscopo en una mujer de signo Géminis

Tener una relación con una mujer de signo Géminis es toda una montaña rusa de emociones. Esto se debe a que cada experiencia que se vive junta a ellas es única. Para que descubras más sobre las características que tienen las mujeres de este signo zodiacal te hemos hecho este listado. ¡Toma nota!

Los enfados de una mujer Géminis no duran mucho tiempo

Si sabe que lo hizo mal, Géminis enseguida empezará a intentar pedir disculpas con algún detalle, tratará de sacarte una sonrisa a toda costa, intentará arreglarlo en la medida que le sea posible.

Les encanta hablar

Los silencios incómodos no son propios de Géminis, en cuanto tienen confianza habla y habla y habla. Tiene tanto que contarte, su mente va deprisa pero es que su boca dispara palabras a la velocidad de la luz.

A veces puedes sentir que pregunta demasiado

Pregunta hasta que su duda quedó clara, aunque sean preguntas incómodas. Es muy curioso, le da mucho valor a la gente que lo rodea y por eso no quiere perderse ni el detalle más pequeño.

Querrá ir contigo a todas partes

Si empiezas a fallar en su ritmo de vida se irá sola, pero si ya empiezas a fallar demasiado es porque algo no funciona, y si algo no funciona Géminis hará su vida, y dejará de contar contigo y eso, ya no te gustará tanto.

Son demasiado activas y les pone de mal humor no hacer nada

Se empiezan a poner nerviosas si tienen demasiada tranquilidad, necesitan quemar calorías, como sea. Un día de relax está bien, pero es más que suficiente.

Géminis tiene mucho sentido del humor

Ahí está lo realmente divertido, cuando tienes la risa como terapia para todo, que te caíste, se reirá, que se cayó, pues también, adora las bromas y que le cuentes chistes, ¡hasta malos si hace falta! Te lo vas a pasar bien, eso seguro.

Quiere vivir la vida al máximo, y se le nota de lejos

Es hiperactiva, hace mil cosas a la vez y cualquier plan que le propongas le parecerá divertido, por probar que no sea. Es extraño ver a un Géminis apático, sin ganas de disfrutar o de pasárselo bien con nuevas experiencias. Puede llegar a ser muy divertido, aburrirte seguro que no te aburres.

