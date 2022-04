Signo Libra: Fechas, características y todo lo que hay que saber

Signos zodiacales Foto: Pixabay

Son muchos los interesados en conocer a qué signo pertenecen según su fecha de nacimiento. Por lo tanto, la astrología es una de las más indicadas para conocer ciertas características dependiendo del día y la hora en que nació una persona.

Las personas de signo Libra suelen ser regidas por Venus que es el planeta del amor. Son encantadores, leales, cariñosos y muy románticos.

Fecha del signo Libra

Para los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre, hacen parte de este signo. Las personas nacidas en estas fechas se diferencian por ser tranquilas, armónicas y estables.

Según Cosmopolitan “la parte más negativa de este signo del zodiaco es su indecisión. El símbolo que le representa es una balanza, por lo que siempre tienden a que todo esté en equilibrio. Para ello, le dan muchas vueltas a una misma idea hasta tomar una decisión y es muy común que cambien de idea o camino en numerosas ocasiones hasta encontrar el adecuado y donde se sientan más a gusto”.

Ellos se toman su tiempo para tomar decisiones y revisar las opciones que tienen dejando en lista los pros y contras. No darán un paso en falso, son la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza.

Libra en el amor y el trabajo

Según la revista mencionada, en el amor es muy rara la época en la que un Libra no se sienta enamorado. “El motor de sus vidas es el amor y el cariño, por lo que encontrar una pareja, mantener un círculo sano de amistad y tener contacto con sus más allegados serán siempre sus prioridades. A la hora de comprometerse con alguien, no te dará una respuesta enseguida: se lo tendrá que pensar mucho, porque no quieren que les rompan el corazón.”

En el trabajo se identifican por ser justos. Muchas veces se olvidan completamente de lo personal y solo miran el lado profesional “pero nunca podrás decir que te tienen manía o que no valoran tu trabajo. También tienen la capacidad de convertir en estético todo lo que tocan: son los típicos que consiguen todos los acuerdos de trabajo tras una cena informal”.

Otras características

-Son personas diplomáticas: no les gustan los conflictos y harán lo que sea para esquivarlos.

-Son indecisos: uno de sus principales defectos, extrapolable a todos los aspectos de su vida.

-Son exigentes: no se conforman con cualquier cosa y buscan siempre de lo bueno, lo mejor.

-Aprecian el arte y la belleza.

-Son susceptibles: los Libra pueden ofenderse muy deprisa pese a su apariencia tranquila, sobre todo, si se está criticando algo que tenga que ver con su trabajo.

De acuerdo con la sección de astrología de Los 40 principales, este signo es compatible con Leo y Sagitario. “Mientras que su compatibilidad disminuye considerablemente a la hora de juntarse con un Capricornio o un Cáncer. Por otra parte, su signo opuesto es Aries, por lo que con ellos podrá tener una relación de atracción o admiración inmediata o un rechazo instantáneo. En el terreno amistoso pueden ser grandes amigos de Géminis y Acuario”.