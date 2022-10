Signos: ¿Cómo saber si la persona que te gusta siente algo por ti?

Encontrar el amor nunca ha sido fácil y cuando esa persona que nos gusta no lanza muchas señalas es importante hacer lectura de sus acciones para no equivocarnos.

Aunque sus respuestas, detalles y forma de socializar con nosotros y con los demás puede decir algo sobre si le gustamos o no, pueda que el signo también revele algo de sus sentimientos.

¿Cómo saber si la persona que me gusta siente algo por mí?

Las características de cada signo reflejan su manera de pensar, de sentir y de actuar en ciertos aspectos de la vida y sin duda, el amor es una gran parte de ello. De acuerdo con el Horóscopo Negro, el signo es una de las formas de saber si le gustas a tu crush.

Aries

Si tu crush es Aries tienes que prestar mucha atención a los detalles más sencillos. “Cuando hace todo lo posible por estar a tu lado y por hacerte partícipe de todas sus aventuras, es una buena señal. Si Aries hace todo lo posible para saber de ti y para involucrarte en su vida es porque se preocupa por ti y porque te quiere muy cerca suya. Que un signo de fuego quiera estar muy cerca tuyo es muy buena señal”.

Tauro

Si tu amor es Tauro “trabaja duro para que sientas su calidez y para que estés bien, es señal de que ahí puede surgir una bonita historia de amor, pasión y deseo puro. La gente Tauro parece fría de primeras, pero son personas muy amables y cálidas con las personas con las que se sienten cómodos. Si tu crush Tauro te apoya al máximo, está ahí y no suelta tu mano, es una buena señal”, destaca el medio mencionado.

Géminis

Es increíble ver a Géminis de buen humor, “pero es más increíble aún cuando siente algo muy fuerte y muy bonito por alguien. Se nota al instante, porque Géminis no tiene vergüenza y lo demostrará con publicaciones super románticas en redes sociales o con indirectas picantes en cualquier sitio. Si tu crush es Géminis, no tendrás muchos problemas en saber si está interesado en ti porque lo notarás enseguida”.

Cáncer

Si la persona que te gusta es Cáncer “te pregunta todo el rato que si estás bien, que si necesitas algo o simplemente quiere saber cuál es tu estado emocional, es señal de que se preocupa mucho por ti. Es muy buena señal porque eso quiere decir que le importas y que eres algo más que una amistad. Cáncer te demostrará con pruebas que está ahí y que sabe escuchar con una inteligencia emocional brillante”.

Leo

Cuando tu crush Leo es más amable y dulce de lo habitual, te irá sorprendiendo con detalles increíbles y eso te hará saber que está ahí para ti en todo momento. “Si de verdad es capaz de dejar sus cosas a un lado para centrarse en ti, es porque quiere apoyarte y porque quiere algo más. Leo se encargará de no perder el tiempo porque no le tiene miedo al amor y menos aún si hay mucha tensión sexual y pasión”.

Virgo

Si tu crush es un Virgo “se deja llevar sin tener el control de todo y te pregunta a menudo cómo estás o qué es lo que te gustaría hacer en una cita, es una buena señal. Cuando pasa eso es porque Virgo siente algo muy fuerte por ti, sin lugar a dudas. Si cambia sus inocentes críticas por comprensión y apoyo, es señal de que quiere algo más contigo aunque le cueste millones dar el primer paso”, señaló Horóscopo Negro.

Libra

Cuando tu crush Libra no duda en estar a tu lado “e incluso cancela alguna cita para estar más tiempo contigo, es señal de que quiere estar muy cerca tuya. Cuando no tiene dudas y se deja llevar con impulsividad es señal de que lo quiere todo contigo. Libra es un signo con muchas inseguridades en el amor, no quiere que jueguen con su corazón y si de verdad se deja llevar, es porque te quiere en su vida”.

Escorpio

“Cuando tu crush Escorpio te habla, se preocupa por ti, se acuerda de todo lo que le dices y tiene muy en cuenta cuáles son tus sentimientos, no hay más que decir: te quiere en su vida. Si Escorpio lo tiene claro, te lo hará saber porque no le gusta perder el tiempo. Es una persona muy fogosa, super magnética y de verdad que te atrapa sin darte cuenta, tiene algo que le hace irresistible y hará todo lo que estés en su vida”.

Sagitario

Si tu crush es Sagitario, “enorgullécete porque Sagitario es una persona con mucha buena vibra. Encontrarás sus meteduras de patas algo adorables porque Sagitario es así, es una persona super amable que lo hace todo de corazón y sin maldad. Cuando deje de ir tanto a su rollo y te preste más atención para saber cómo estás, es porque de verdad le preocupas y porque posiblemente quiera compartir mucho tiempo contigo”, destaca el medio.

Capricornio

¿Qué señales puede mandar Capricornio cuando se interesa por alguien en especial? Muy fácil: está en todos los sentidos. “Estará pendiente de tu bienestar, de tus gustos e incluso de lo que has comido hoy. Te hablará bastante por whatsapp e incluso puede reorganizar su rutina para dedicarte más tiempo. Si tu crush es Capricornio y hace todo esto, ya tienes señales de que quiere algo más que una amistad contigo”.

Acuario

En general, Acuario tiene fama de ser un signo muy distante “y en parte es cierto, por eso es fácil saber cuándo alguien le llama la atención más de lo habitual. Si tu crush Acuario te involucra en sus planes, quiere hacer viajes contigo o simplemente te habla más de lo habitual, es porque tiene algo más que un deseo profundo de besarte. Eso quiere decir que no tiene miedo de compartir su vida contigo”.

Piscis

Cuando Piscis muestra muchas ganas de estar a tu lado sea como sea, “obviamente es muy buena señal. Te hará partícipe de sus aventuras, de sus dramas e incluso de sus miedos más profundos, porque Piscis se abre completamente con la gente que de verdad quiere en su vida. Además, mostrará una preocupación constante por tu bienestar y por tu emociones, porque el pez es así cuando se enamora de verdad”.