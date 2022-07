Signos de aire: ¿Cómo les va a estos signos zodiacales en el amor?

En función de los elementos, los signos actúan y se diferencian en su forma de ser de la mano con él. Por ello, cada uno de los signos tienen características que los unen y los separan en ciertos aspectos, sin embargo, a la hora de hablar de los elementos a los que pertenecen sí se reúnen bajo unas particularidades únicas.

Los 12 signos del zodíaco pertenecen a los cuatro grupos ya conocidos de los elemento de la astrología clásica. Estos elementos son: el Agua, la Tierra, el Fuego y el Aire. Y justamente, a cada uno de esos cuatro elementos pertenecen los signos del zodíaco.

Signos de aire

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, aquellos que hacen parte a los signos de aire se podrían definir como ligeros, volátiles y cambiantes. Se podría decir que ellos se mueven con total libertad tal y como su elemento.

Según lo señalado por revista Cosmopolitan “estos rasgos también se pueden asociar a las personas que son, precisamente, de un signo del zodiaco de este elemento de la naturaleza”. Teniendo en cuenta ello, los signos Géminis, Libra y Acuario son los tres signos de aire del horóscopo.

“Las personas de Géminis, Libra y Acuario tienen naturaleza de hacedores. Su brújula son las ideas y la imaginación. Comunicativos y visionarios, suelen destacarse en el plano intelectual, la creatividad y la reflexión”, destaca el medio el Clarín.

El medio mencionado también destaca que “valoran el trabajo en equipo. Con una mirada distinta y propuestas originales e inspiradoras–que aman transmitirles a los demás para estimularlos- sus mentes abiertas les permiten analizar con claridad los distintos desafíos que les propone la vida, sin pasar por alto ningún detalle”.

Signos de aire: ¿Cómo les va en el amor?

En materia de de las relaciones “disfrutan mucho de las reuniones sociales y las discusiones filosóficas; intercambiar conceptos y retroalimentarse. Con la razón por sobre la emoción, una charla les resultará excitante para explorar sus mentes: incluso antes de expresar un sentimiento lo harán pasar por el tamiz de su intelecto”, destaca el Clarín.

Libra

Según la revista mencionada, en el amor es muy rara la época en la que un Libra no se sienta enamorado. “El motor de sus vidas es el amor y el cariño, por lo que encontrar una pareja, mantener un círculo sano de amistad y tener contacto con sus más allegados serán siempre sus prioridades. A la hora de comprometerse con alguien, no te dará una respuesta enseguida: se lo tendrá que pensar mucho, porque no quieren que les rompan el corazón” destaca revista Cosmopolitan.

Acuario

Si Acuario se enamora será porque además de darle espacio y respetar su ritmo, le están estimulando a nivel mental. Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer.

La palabra clave para este signo es la “imaginación”. El Acuario puede ver un mundo de posibilidades incluso cuando no parece haber ninguno que le agrade.

Géminis

Los Géminis tienden a pensar en la vida como un juego y buscan la diversión y aventura en todo lo que hacen; tienen el egoísmo y la imaginación propia de la infancia además de ser impacientes porque voltean la mirada cada vez que sienten que están aburridos.

En el plano del amor, el signo de Géminis es el más apasionado del zodiaco y saca su doble cara, por un lado, su lado salvaje en la cama y por el otro el rechazo al romanticismo de la pareja, no les gusta demasiado la cursilería.