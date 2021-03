Signos del zodiaco: Aries, el indeciso del amor y otras de sus características

Aries es el primer signo primaveral, quiere decir que vino a la vida con la certidumbre de avanzar por la senda que le corresponde de manera tal que lo que sea que ocurra, siempre será para su beneficio.

Ricardo Villalobos, astrólogo y experto en carta astral les sugiere a todos los nacidos bajo el signo de Aries, la importancia de conectarse con su espíritu de conquista y que se dé cuenta que aunque nació para doblegar las fuerzas en su contra, deberá hacerlo con prudencia y entender que no siempre existen enemigos.

“Tenga presente que este año es decisivo para su profesión, recuerde dirigir certeramente sus esfuerzos y tomar buenas decisiones. Las alianzas que establezca y los acuerdos a los que llegue con quienes le rodean trascenderán en el tiempo”.

Puedes ver: Tarot Cromos: predicciones del 29 de marzo al 4 de abril

En el amor para Aries:

Debe ser consciente que su magia en el amor se produce al inicio de la relación pero con el paso del tiempo empiezan a surgir contratiempos, problemas y desencantos, es en ese momento que debe colocar una balanza, lo que tiene con lo que quiere. “Enfrente un 2021 decisivo para su futuro, razón por la cual debe disponerse con la entereza que le es propia a dar forma más firme y definitiva a sus acuerdos”.

En el caso de encontrarse en una relación matrimonial o de convivencia es importante establecer nuevas reglas del juego que le permitan fortalecer su relación e incluso reconquistar a su pareja. Recuerde tener escucha activa con su media naranja, escuchar las quejas y los cuestionamientos que tenga él o ella y exponga lo que piensa pero sin exaltarse y con absoluto amor.

Puedes leer: Las predicciones del horóscopo chino para 2021

¿Qué puede acabar sus relaciones amorosas?

Importante que no dé por sentado que su pareja está de acuerdo con lo que usted piensa o dice. No olvide los detalles en pareja y no crea que con su presencia está resuelto todo. Recuerde llenar los espacios que utilizaba para su esposa o pareja en otras actividades y dele mayor importancia a las relaciones de amistad con otras personas.

En el amor con otros signos del zodiaco:

Aries: si logran mantenerse pese a la vehemencia y al impulso reaccionario de ambos podrán mantener en el tiempo lo que la vida les ofrece.

Tauro: dada su disímil naturaleza pueden encontrar en la oposición de sus atributos la clave de la verdadera coincidencia.

Géminis: el diálogo como una buena amistad, se convierten en la columna que preserva con el tiempo su relación.

Cáncer: si logra contener su vehemencia y agresividad y entiende la susceptibilidad del otro (Cáncer), el éxito en la relación será una realidad.

Leo: se unen para emprender grandes cosas y para convertirse en un mutuo respaldo, lo que les augura progreso literal.

Virgo: si cuentan con la disposición para aprender de los conflictos pueden encontrar la senda de una vida plena y recíproca.

Libra: poseen una gran capacidad de complementación que les brinda la posibilidad para de que el uno sea el espejo del otro.

Escorpión: pese a la mágica fuerza de atracción que poseen, existen fuerzas en su contra que deben ser superadas.

Sagitario: cuentan con una sintonía hermanable que les permite lograr una coincidencia en los aspectos primordiales.

Capricornio: en la diferencia encuentran el cauce de la coincidencia y ante las dificultades surge el respaldo mutuo.

Acuario: si logran contener su amor por la independencia, pueden encontrar las coincidencias que hagan duradera su relación.

Piscis: si aprende a controlar sus impulsos viscerales y el otro no cede tanto terreno, la relación puede ser llevadera.

¿Qué pasa en el dinero y el trabajo?

Los nacidos bajo el signo de Aries no pueden pasar por alto que su situación profesional y las condiciones propias de su destino están en un proceso de transición y sobre todo de apertura hacia lo nuevo, por lo cual debe fluir y asumir una actitud receptiva ante las oportunidades que se presentan, sin embargo, aunque no son a largo plazo constituyen una alternativa momentánea válida.

Puedes leer: ¿Cómo saber con qué signo eres compatible en el amor?

En cuanto a su economía este año contara con estupendas ayudas y estará en excelentes condiciones para generar estrategias muy positivas en el futuro de su economía, por lo tanto, no olvide la importancia de reforzar las alianzas con terceros. El mes de abril y mayo dependerá su futuro económico.

En la salud para los Aries:

Las presiones, las exigencias y la intensidad propias de estos últimos años llevan a que la salud se vea afectada; por consiguiente, es imperioso implementar alguna disciplina física y deportiva. Los meses de febrero, marzo, julio y septiembre son aquellos de situaciones descontroladas y necesita estar alerta con el fin de encontrar soluciones de fondo.

“Haga lo posible por conservar su salud y no escatime esfuerzos en superar las dolencias pasadas porque así evitará molestias mayores en los años venideros”, dice Ricardo Villalobos.

¿Cuál es el reto de los arianos para este año?

Para el astrólogo Ricardo Villalobos, lo que le corresponde con la entereza que le es propia sin esperar demasiado de terceros y recordar que debe ampararse en el tacto a la hora de juzgar los errores de quienes le rodean. Entender la existencia de acontecimientos inexorables y controlar sus reacciones instintivas al igual que sus iras compulsivas.