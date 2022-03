Signos del zodiaco: ¿Cómo atraer el dinero según la astrología?

Existen algunas recomendaciones para que cada signo pueda mejorar sus ingresos. Foto: Pexels

Existe una gran cantidad de amuletos y rituales que aseguran la llegada del dinero, no obstante, es importante que sepas cómo usarlos y en qué momento. Cada signo zodiacal tiene particularidades que los hacen diferenciar y actuar de distintas maneras, por ello no para todos aplica lo mismo.

A través del canal de YouTube, la astróloga brasileña Márcia Fernandes, habló de las recomendaciones que le funcionarían a cada signo.

Aries

Fernandes fue enfática en que las personas regidas por este signo “compran por impulsividad y gastan mucho dinero”. Teniendo en cuenta ello, invitó a los arianos a revisar muy bien los gastos que están teniendo y no comprar por capricho sino para tener lo que se necesite.

Tauro

La astróloga mencionó en su video, que “dan mucha importancia a la vida material y les encanta la comodidad”, por tal motivo ella dio un consejo puntual: si se va a comprar algún accesorio como un par de zapatos, por ejemplo, primero se debe pensar si realmente se necesitan o ya se tienen otros pares en casa del mismo estilo.

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo tienen una cualidad y es que son muy buenos comerciantes, por ello, es importante explotar esta habilidad para mejorar los ingresos. De esta manera, podrán acumular dinero e invertirlo de otra manera.

Cáncer

Saber ahorrar es una de las cualidades que más se resaltan de las personas Cáncer, por ello, la astróloga los invita a explotar aún más esta característica para que ese dinero pueda ser invertido e incrementando con el tiempo.

Leo

A los nacidos bajo ese signo el dinero no les dura mucho en la mano. “Gastan para complacer a los demás”, por tal motivo, es importante que en vez de querer satisfacer a otros, deben reflexionar sobre lo que realmente es importante para ellos.

Virgo

Al contrario de otros signos, los nacidos bajo este signo los describió como algo tacaños. “Les gusta controlar al extremo su dinero”, de esta manera, los invitó a para que se den un ‘gustico’ de vez en cuando sin llegar al punto de gastar por gastar sin sentido.

Libra

Según Fernandes, las personas libra gastan mucho en cosméticos y no tienen ni idea de ahorrar. Teniendo en cuenta ello, se les hace muy difícil llevar un control del dinero y de sus gastos. La brasileña aseguró que lo mejor es no caer en banalidades para perder dinero que se puede invertir en algo más.

Escorpio

Los Escorpio “son muy generosos”, pero “saben cómo gastar su dinero adecuadamente”. Destacando ello, Fernandes señaló que si continúan con esa práctica, lograrían un mejor ahorro y un mejor control de los gastos.

Sagitario

“Valora tanto la libertad que ni el dinero lo detiene”, dijo. Ellos se destacan por preferir viajar en vez de ahorrar para comprar. Sobre ello, es importante buscar un equilibrio para no perder dinero pero tampoco frenar la vida.

Capricornio

Quedarse sin dinero no es un problema para los capricornianos ya que “Por ser muy racionales, no corren el riesgo de quedarse sin dinero”. La astróloga precisó que deben no atarse tanto al trabajo ni a la acumulación monetaria, sino al igual que Sagitario, encontrar un equilibrio.

Acuario

La astróloga aseguró que los acuarianos “no son ahorrativos y no están apegados al dinero”. Igualmente, hizo un llamado a organizar mejor todas las finanzas con el fin de asegurar buenas inversiones y fortunas futuras.

Piscis

Las personas nacidas bajo este signo “no se preocupan por ahorrar”. De esta manera, Fernandes considera muy necesario que reconsideren este actuar, pues si quieren gastar en alguna actividad o una cena, es importante que no desborden sus tarjetas.