Signos: Los 3 signos del zodiaco que priorizan la familia

Dentro de esta diversidad de formas filiales, una de las que más ha reclamado su reconocimiento ha sido la de las parejas del mismo sexo con extensas batallas que han llegado a los altos tribunales para reclamar la posibilidad de adoptar hijos.

Aunque el deseo de tener hijos es una de las maneras para conformar una familia, no es la única, como anota Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Él agrega que de hecho, hay parejas que no quieren tener hijos, pero sí mascotas y “ya hay países donde se ha legislado sobre los derechos de herencia de los animales”.

¿Eres un signo que prioriza a la familia?

Pero más allá de figuras como padre o madre, del deseo o no de tener hijos o de la existencia de lazos de sangre, la familia es más que una institución inflexible en donde el vínculo filiar importa más para algunos que para otros.

Si bien hay quienes no se sienten muy apegados a sus padres, hermanos, abuelos y más, hay otras personas que crecieron con lazos familiares fuertes y adoran estar al pendiente de todos. Según el portal Terra, hay tres signos en especial que se destacan por ser familiares.

Familia Foto: Pexels

Capricornio

No existe una persona más hogareña que un hombre o una mujer nacida bajo el signo de Capricornio. “Su estado de ánimo, su humor y su predisposición estará siempre ligada a cómo esté la familia de un capricorniano o una capricorniana. En el horóscopo todo quedará supeditado a cómo estén las cosas puertas para adentro del hogar. Y si todo está bien, Capricornio estará feliz. Pero si algo se sale de los esquemas previstos, mejor no acercarse a él o ella”.

Piscis

Hombres y mujeres nacidos y nacidas bajo el signo de Piscis “dejan todo -literalmente- por su familia. Desde un puesto de trabajo que pone en jaque la calma y rutina hasta una relación que no congenia con los parientes más cercanos. El horóscopo asoma bastante oscuro para piscianos y piscianas que evidencian estar dispuestos a renuncian a todo, incluso a cosas que les hacen bien, por su familia”.

Acuario

Acuario es un signo que se caracteriza por no demostrar sus sentimientos. “Son más bien personas introvertidas, tímidas y a quienes les cuesta demasiado decir un “te quiero”. Pero ello no significa que no lo sientan y no lo manifiesten, a su manera. El horóscopo de Acuario marca que la sobreprotección con que estas personas actúan ante su familia puede ser nociva”, destaca el portal.

Como en todo, la clave es el equilibrio. “No excederse ni abusar de las cosas que a uno lo hacen feliz sin tener en cuenta lo que los demás quieren. Porque el egoísmo puede derivar en un desenlace poco feliz”.