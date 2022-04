Signos zodiacales: ¿Cuáles son los niveles de personalidad del signo Aries?

Aries: Siempre en busca de aventura y nuevas emociones, las personas nacidas bajo este signo mantienen el optimismo incluso en los días más grises. Les gusta disfrutar y reír, por lo que no se dejan embargar por la tristeza. Aunque todos tenemos días malos, los Aries van a buscar la forma de solucionar o resolver. Son personas prácticas que no se quedan sufriendo, incluso cuando algo los ha lastimado mucho. Foto: Pexels

Los nacidos bajo el signo de Aries, tienen metas ambiciosas, por ello trabajan mucho para poder conseguirlas. Se destacan por ser pasionales y comprometidos, a veces incluso anteponiendo su trabajo o carrera sobre su vida personal.

Son líderes innatos y calculadores. A veces parecen ser frívolos, pero cuando se tratan de darlo todo, abren su corazón de una manera muy noble y natural.

En sus relaciones personales, valoran mucho a las personas que tienen al lado y cuidan mucho sus verdaderas amistades. Sin embargo, a veces pueden llegar a herir sensibilidades con su carácter tajante. Otra de las cualidades de este signo, es su lívido sexual. Un aries no se podría entender bien con alguien que apague su fuego o que no le guste la aventura.

La química sexual es uno de los principales síntomas que tienen los arianos para iniciar una relación.

¿En qué nivel de Aries estás?

Si te identificas con ser 100 % Aries, quiere decir que no tienes miedo a mostrar lo que piensas, ni a mostrar tu personalidad.

Si solo dices ser ‘’demasiado Aries’' es porque entre otras cosas, tiendes a ser muy impaciente y eso se traslada a varios aspectos de tu vida.

Por el contrario, si eres ‘’bastante Aries’', quiere decir que siempre quieres ser el mejor en lo que haces y ese punto es el más importante para ti.

Si finalmente, te identificas con ser ‘’poco Aries’', quiere decir que te has mordido la lengua más de una vez para no ofender a nadie. Este punto es muy importante, ya que, por lo general, los arianos son muy impulsivos y no piensan mucho al reaccionar.

Según estos niveles podrás encontrar cuál es tu nivel de ariano y si una de estas características prima sobre las otras, que identifican a tu signo.

Predicciones para este fin de semana

Según el astrólogo Javis Predice, para este signo el rey de copas lo va a terminar de acompañar hasta el 10 de abril. Lo que quiere decir que tendrás un nivel de prosperidad ‘’siempre y cuando tú empieces a tomar decisiones. Respecto al amor, sé concreto y habla con la verdad, respecto al dinero, ir por lo tuyo, lo que no te deje avanzar sácalo. Si algo no te está dejando ser hay que sacarlo de tu vida. Tu número es el 1893′'.