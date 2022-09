Signos zodiacales: Este es el lado oscuro de Acuario, un signo de aire

El signo acuario es muy sorprendente, son personas que no andan divulgando de su vida personal o profesional con los demás, son reservados e introvertidos. Son personas que tienen sus propios fustos e intereses por eso siempre se diferenciarán cuando lleguen a un grupo social o equipo de trabajo.

Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer. La palabra clave para este signo es la “imaginación”.

Acuario y sus características

Es un signo que puede ser frío en las discusiones. Los Acuario, una vez los conoces pueden ser muy cariñosos, pero no es algo que sea lo único presente en su personalidad, también, son fríos en su pensamiento y pueden llegar a sentirse muy indiferentes para sus parejas.

Los Acuario, una vez los conoces pueden ser muy cariñosos, pero no es algo que sea lo único presente en su personalidad, también, son fríos en su pensamiento y pueden llegar a sentirse muy indiferentes para sus parejas. Este es un carácter que necesita también tiempo a solas contigo y mucho espacio en tu vida, lo que en sí mismo no es un red flag, pero necesitas discernir si empieza a ocupar demasiado de tu vida y tiempo de manera muy demandante.

ACUARIO: Han pasado muchas cosas en el mundo que no hemos digerido. Varios, impulsados por la manía, aseguran que los viejos problemas ya se solucionaron y el pasado se quedó atrás con la pandemia, las violencias y el cinismo de algunos. Foto: Cortesía

¿Cuál es el lado oscuro de Acuario?

La web de astrología Horóscopo Negro señaló que “Acuario es sinónimo de buen rollo, paz, tranquilidad, buen amigo, buen amante y buen confidente, sí, pero también tienes tu lado oscuro y además, no tienes ningún inconveniente en que los demás lo vean”.

También destacó que “en el fondo crees que todos los humanos son inferiores a ti y que ninguno te llega a la suela del zapato, pero jamás te atreverías a decirlo porque tú, ante todo, no vas dando información de lo que piensas gratuitamente. Así que tu pequeño secretito lo guardas con llave para ti”.

Eres muy observador “no se te escapa ningún gesto, mirada o cualquier intento de ataque encubierto, aunque siempre aparentas que eres el despistado que no se entera de nada. No es así. Tú y yo lo sabemos. Estás en constante búsqueda de ti mismo, no eres conformista y siempre quieres hacer más y más pero te ahogas a menudo y todo tu mundo se desploma en un momento. Aunque todo hay que decirlo, te recuperas pronto”.

Otra de las cosas a tener en cuenta “es que no te importa nada la opinión que pueden tener los demás sobre ti. Eres frío como el hielo cuando quieres y distante, la gente puede llamarte pasota, bohemio, extravagante, raro, callado y reservado. A ti, sinceramente, te da igual. Y lo sabes”.

Finalmente, la web destaca que si eres acuario pueden llegar a ser frío y reservado con la familia “y a veces la arrogancia te sale por cada uno de los poros de tu piel. Con los amigos sueles ser una persona noble y amable, entre ellos sabes que eres el admirado y todo hay que decirlo, el superior. Te encanta llamar la atención dentro del mundo en el que vives y sea en la forma que sea, con prendas atrevidas o pidiendo un batido de plátano y a la vez mezclarlo con una ración de atún en salsa mientras todos te miran atónitos, por ejemplo”.