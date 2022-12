Signos zodiacales: Estos son los más depresivos del zodiaco

La depresión es un fuerte trastorno cuyas consecuencias pueden llegar a ser muy discapacitantes. A pesar de que son un trastorno psicológico, su base suele tener factores genéticos y provoca cambios profundos en el cerebro.

En las personas que sufren trastorno depresivo, las áreas cerebrales que están encargadas de manejar las emociones, se desacoplan, por ello las reacciones de ellas pueden ser muy diferentes y sorpresivas de un día para otro.

Signos que son más depresivos

De acuerdo con el diario de argentina Uno, los siguientes signos pueden ser propensos a estar en depresión, una enfermedad que cada vez puede ser más común en cualquier país.

Te decimos cuáles son los signos que pueden llegar a sufrir de depresión y necesitan atención y acompañamiento. Foto: Pixabay - Pixabay

Cáncer

Con la constante necesidad de sentirse tranquilizado y apoyado, “los Cáncer tienen mucha nostalgia por el pasado. Así, este signo, a menudo, se deja envolver por estados de ánimo sombríos y angustias ligadas al futuro incierto; o bien, por la constante añoranza de lo que, consideran, fueron tiempos mejores. Y cuando el dolor aparece, la depresión no suele tardar mucho en aparecer en sus vidas”.

Por ello, las personas de este signo “deben de mantenerse siempre lo más conscientes posible, para saber en qué momento la depresión se ha empezado a apoderar de su estado de ánimo”.

Virgo

La web mencionada, destaca que los nacidos bajo este signo son de naturaleza escéptica y pesimista, “un Virgo no tiene la costumbre de ver el futuro color de rosa. Rápidamente abatido por las cosas que no salen como lo ha planeado, este signo puede no durar para caer en una forma de depresión de la cual tendrá una cierta dificultad para salir; y es que, además, los Virgo suelen frustrarse con mucha facilidad”.

Por si fuera poco, debido al orgullo, este signo rara vez pedirá ayuda (aún a las personas que le son más cercanas), prefiriendo rumiar su dolor a solas hasta que el tiempo termine por hacerlo desaparecer.

Capricornio

Otro signo que suele estar bastante asustado y que puede tornarse pesimista con mucha facilidad. “Capricornio no tiene los medios para ahuyentar la oscuridad fácilmente. Cuando nada sale bien, es capaz de sumergirse en la melancolía, que poco a poco lo lleva a un pequeño desánimo; o, incluso, a una gran depresión.

Al ser solitario por naturaleza, a este signo, en particular, le encanta aislarse cuando las cosas no funcionan para él. Es decir, exactamente lo contrario a lo que se debe hacer en caso de tener una baja autoestima o problemas de depresión”, señala el diario Uno.

Piscis

De todos los signos del zodiaco, Piscis es, sin duda, el que más fácilmente entra en depresión. “La culpa es de su naturaleza; ya que se trata de un signo sumamente sensible que lo estimula a guardar todo en secreto y no exponer sus dolores a los otros; aun tratándose de familiares y amigos. Aunado a su falta de seguridad, los piscis no tienen mucha confianza en sí mismos. Lo que los lleva a dudar de su verdadero lugar en el mundo”.

Tauro

Debajo de las apariencias, Tauro es un ser mucho más sensible de lo que se imagina. “Que puede transitar por diversos estados de depresión intensa, si es que se siente en una situación que no le es favorable. A menudo angustiado y a la defensiva, se requiere de mucha paciencia con este signo si se desea ayudarle; ya que, por sí mismos, no se abrirán rápidamente a la ayuda que se les intente brindar”.