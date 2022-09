Signos zodiacales que durante septiembre pueden terminar sus relaciones

Este mes con los vientos entrantes en la energía de Libra, algunos signos se verán afectados en sus relaciones y la manera en que se comunican.

Para ellos, la fuerza de este mes se verá reflejada en algunos problemas con su pareja y discusiones constantes que harán que el gusto y el amor se vaya disipando, hasta que ya no sea posible seguir más con la relación.

Signos que podrían terminar su relación en septiembre

Mantener una relación sana, comprensiva, de crecimiento y sin conflictos es una de las metas para quienes deciden dejar la soltería, sin embargo, para algunos signos este tema se puede poner feo si se dejan afectar de la energía astral que llegará en septiembre.

De acuerdo con lo enlistado por la web de Terra, de los 12 signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, hay tres en especial que tendrán líos con su pareja.

El inicio de la temporada de Libra “es un momento difícil para muchas relaciones, ya que se destaca ese sentido de compromiso y equilibrio que te hace darte cuenta de cuánto de tu conexión ha sido unilateral”.

“Pero este mes con Venus, el planeta del amor, cambiando de signo, primero a Virgo y luego a Libra, hace que este sea un mes activo. Primero con poder ver la verdad y segundo con poder imaginar una manera de mejorar las cosas”.

Sin embargo, algunas relaciones es mejor terminarlas para no herirnos más o para no herir a la otra persona.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Últimamente han visto una gran cantidad de energía en el cosmos que “les pide que reflexionen sobre quiénes son realmente y dónde se sienten más como en casa. Para ti, septiembre trae claridad sobre cómo seguir adelante con una relación que te ha estado frenando y te está moviendo en general”, señala el portal.

“Esto está cambiando tu forma de pensar sobre cómo mantenerla viva y dar un soporte vital para que puedas dejar que lo obsoleto haga una transición natural. Es probable que la relación en tu vida sea muy comprometida y con la que has estado viviendo incluso a tiempo parcial. Por supuesto, esto hace que terminar la relación sea más desafiante, ya que hay cosas lógicas que resolver, también representa la libertad que has estado buscando en última instancia”.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El Nodo Norte en Tauro en un lapso de unas pocas semanas se alineará con Quirón en Aries “desafiando tu sanación y el deseo que tienes de más. Este aspecto de más significa que anhelas una relación satisfactoria, incondicional, aventurera y estable.

Ya no estás satisfecho sentado al lado de alguien viendo Netflix, sino que quieres sentir que tu relación tiene un propósito. Quieres ser inspirado por la persona con la que estás en una relación y ese sentimiento de que puedes amarlo pero finalmente saber que no es tu persona es un sentimiento que no podrás ignorar este mes”.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te has vuelto más audaz al decir lo que piensas. “No tienes miedo de molestar a alguien o incluso si las cosas cambian debido a tu verdad. Para ti, esto ha sido una gran parte del amor propio y de darte cuenta de que no puedes guardarte tanto dentro de una relación que se supone que se basa en el amor.

Sin embargo, este mes, la situación alcanza su punto máximo con toda la energía de Libra que afecta su relación comprometida e incluso el entorno de su hogar. Estás listo. Ya no hay vuelta atrás y ya no existe la postergación de lo inevitable”.