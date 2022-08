Signos zodiacales que rigen durante septiembre: Estas son sus fechas

Hay 12 signos que conforman el zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de ellos pertenecen a cierto signo dependiendo de la fecha de nacimiento.

Algunos aún no saben a qué signo pertenecen y la astrología ayudó a definir a qué grupo pertenecen y qué personalidad podrían tener de manera general.

Signos del mes de septiembre

Para muchos, los signos zodiacales ayudan a entender algunas personalidades y actitudes. Por lo mismo, no todos los signos actúan o piensan igual sobre determinados temas.

Quienes nacieron entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre eres de signo Virgo y si naciste entre 24 de septiembre y el 23 de octubre entonces alcanzas a ser Libra.

Virgo

Virgo es el sexto signo del zodiaco occidental, son muy soñadores y junto a Tauro y Capricornio, es el tercero que pertenece a Tierra como elemento principal.

El horóscopo sabe que brillas en las relaciones de pareja, todo se comienza a aclarar y tienes el poder para darle un rumbo a la sociedad que llevas.

Si no tienes a nadie, vas a tener la sensación de querer una compañía o volver con alguien del pasado así que debes pensarlo muy bien Virgo.

Las personas de este signo se caracterizan por ser los más aventureros del horóscopo. Esto hace que ellos guarden un secreto, pues a la hora de planear sus cosas, ya sea viajes, fiestas, o demás, suelen ser muy meticulosos y odian que alguien les modifique sus planes.

Libra

Para los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre, hacen parte de este signo. Las personas nacidas en estas fechas se diferencian por ser tranquilas, armónicas y estables. Ellos se toman su tiempo para tomar decisiones y revisar las opciones que tienen dejando en lista los pros y contras. No darán un paso en falso, son la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza.

Según la revista mencionada, en el amor es muy rara la época en la que un Libra no se sienta enamorado. “El motor de sus vidas es el amor y el cariño, por lo que encontrar una pareja, mantener un círculo sano de amistad y tener contacto con sus más allegados serán siempre sus prioridades. A la hora de comprometerse con alguien, no te dará una respuesta enseguida: se lo tendrá que pensar mucho, porque no quieren que les rompan el corazón.”

Los nacidos en Libra, no se caracterizan por ser del todo ahorradores pero sí aplican a su vida esa costumbre de buscar la meticulosidad y la justicia, por lo que a la hora de conservar dinero, cuando realmente lo necesitan, lo logran. Así, también trabajan por ello. Pueden no ser super constantes pero saben cuándo volver a ponerse las pilas y esto les da muchas ventajas.