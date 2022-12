Tarot | ¿Qué signos cumplen años este mes y qué ritual hacer en esta época?

Según la astrología, la personalidad y costumbres de las personas también vienen determinadas por el signo zodiacal. De acuerdo con el día y al mes de nacimiento, cada persona hace parte de un grupo de signos.

Hoy por hoy, existen 12 signos zodiacales, los cuales tuvieron un origen en tiempos de Babilonia y Egipto, aunque fue en la antigua Grecia donde tomaron forma. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Qué signo es el de diciembre?

Como se mencionó anteriormente, algunos son más animados, extrovertidos y comunicativos. Otros resultan ser más sigilosos, privados, estrategas y muy inteligentes.

Cada uno bajo el día y el mes, trae consigo unas características con las cuales varias personas se identifican, bien sea en gustos o hobbies.

Los signos que corresponden al mes de diciembre son:

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Ritual para atraer prosperidad en tu cumpleaños

Lo primero que debes tener en cuenta es que la energía que recibes en tu cumpleaños te favorecerá los próximos tres meses. Así que si deseas emprender un nuevo proyecto o un cambio en tu vida, este será el tiempo ideal para hacerlo.

Es tu día y por lo tanto, no debes compartirlo con personas que no quieres. Lo más importante es que estés con aquellos a quienes aprecias, para que toda esa energía positiva que te rodea no se vea afectada de ninguna manera.

El día anterior a tu cumpleaños, realiza una infusión con los siguientes ingredientes:

- 1 manzana.

- Canela.

- Clavos (la cantidad será proporcional al número de años que cumples).

- Yerbabuena.

Hierve y deja tapado hasta la mañana siguiente.

Consejo: si eres una persona que sufre de ansiedad o hiperactividad, agrega manzanilla. Si por el contrario eres tímida y callada, te servirán los pétalos de rosa; uno por cada año tengas.

Proceso

Apenas te levantes, lo primero que deberás hacer será prender una vela, o varias, ¡todas las que puedas!

Cuela la infusión que preparaste el día anterior y, al terminar la ducha habitual, derrámala sobre tu cuerpo. Mientras lo haces deberás pensar en tres proyectos que quisieras que se llevaran a cabo en el nuevo año que comienza para ti.

Inmediatamente salgas del baño, antes de vestirte, escribe tus proyectos en tres papeles. Debes hacerlo lo más detallado posible: ¿cómo harás para que se haga realidad?, ¿qué necesitas para llevarlo a cabo?, ¿en cuánto tiempo quieres que se materialice?, luego guarda los papeles en tres sobres rojos chinos y ubícalos debajo de la vela que prendiste o llévalos contigo durante del día.

En la noche, coloca los sobres debajo de la almohada y duerme con ellos.

Lo más importante de este ritual es que pongas toda tu buena energía y tus mejores intenciones la realización de tus proyectos. Tu actitud positiva deberá ser una constante durante todo el día de cumpleaños y ¿por qué no? durante el resto del año.