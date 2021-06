Taliana Vargas, Azcárate, Michael Jackson y otros que han sufrido vitíligo

En agosto del año pasado, la exreina y presentadora Taliana Vargas anunció que tiene vitíligo, una extraña enfermedad que hace que su piel pierda su color natural.

Por medio de un video publicado en redes sociales, donde contaba 5 cosas que no se sabían de ella, Taliana Vargas contó que tiene vitíligo, una enfermedad que causa la pérdida de la pigmentación en la piel.

En medio de una ronda de preguntas, un seguidor le pidió una foto que no haya revelado nunca, y ella respondió con una imagen mostrando cómo avanzan las manchas de despigmentación en sus piernas y brazos.

En la foto se observa que sus rodillas y codos tienen manchas de color blanco, pero lo que más llamó la atención, fue la sonrisa y esa tranquilidad en su rostro con la que Taliana muestra el avance de esta enfermedad, pues en varias ocasiones ha manifestado lo feliz y orgullosa que se siente de no padecer una enfermedad que le cause dolor y sufrimiento.

¿Qué es el vitíligo?

Según la Dra. Angélica Araújo, Médico Egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, “el vitíligo es una enfermedad crónica de la piel que afecta a cualquier persona. Se caracteriza por la aparición de manchas completamente blancas en cualquier zona del cuerpo. Puede afectar la cara, la zona genital e incluso en el cabello pueden aparecer mechones blancos”.

Muchos se preguntan si esta enfermedad tiene cura, al respecto la Especialista en Dermatología de la Clínica Foscal afirmó: “no existe alguna alternativa de manejo curativo, pero sí existen muchas de manejos controladores que pueden hacer que las lesiones repigmenten”.

Por tal razón, la especialista recomienda que las personas que padezcan esta enfermedad sean valoradas por un dermatólogo para mirar la extensión y localización de las lesiones. “Según el criterio del dermatólogo, es importante que se puedan solicitar exámenes para mirar si hay alguna asociación con otra enfermedad y definir el tratamiento”, afirmó.

Otros famosos que padecen vitíligo

El ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, fue diagnosticado con esta enfermedad en 1986. Para tratar de ocultar las manchas visibles en su cuerpo, se maquillaba completamente, usaba guantes blancos y se realizó varias cirugías cosméticas. Fue uno de los casos más severos, pues las manchas blancas le cubrieron el 95% de su cuerpo.

La reconocida comediante, actriz y presentadora colombiana Alejandra Azcárate reveló hace unos años que, debido a una afección en su piel, le tomaron una biopsia del borde del brazo y le diagnosticaron vitíligo. “Me puse a llorar horrible con ese médico, porque como que entré en un circuito de terror tenaz y dije: ‘Dios mío, me voy a volver un dálmata, qué horror’. Pero, bueno, luego me relajé y dije: ‘De esto no me voy a morir’”, explicó en ese entonces.

Winnie Harlow, modelo canadiense, saltó al mundo de la fama pese a padecer vitíligo. Tiene parches en sus manos, rodillas, muslos, boca, nariz, párpados y en sus brazos. Pese a todo, logró convertirse en la primera modelo con esta enfermedad en pasarela.

EL famoso presentador estadounidense, Joe Rogan, padece también esta enfermedad en sus manos y pies, a causa del estrés, al igual que la actriz y cantante Tamar Braxton.