BOGOSHORTS, el festival de cine que exhibirá 340 cortometraje en la ciudad

La edición No. 19 del Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá BOGOSHORTS nació en 2003 con el nombre de In Vitro Visual en el famoso bar In Vitro de Bogotá, como un encuentro del sector audiovisual de la capital y de Colombia para apreciar entre amigos, recientes producciones en cortometraje y se fue convirtiendo en una cita para tejer relaciones de industria.

Hablamos con Felipe Montoya jefe de programación BOGOSHORT para que nos explicará un poco sobre las novedades del festival que se llevará a cabo del 7 al 14 de diciembre en varios puntos de la ciudad. ¡Prográmate!

¿Cómo nació BOGOSHORTS y cuál es su objetivo?

BOGOSHORTS nació hace en Bogotá hace 18 años como un encuentro del sector audiovisual de la capital y de Colombia para apreciar entre amigos, recientes producciones en formato corto, y se fue convirtiendo en una cita para tejer relaciones de industria.

Este encuentro semanal evolucionó para realizar una premiación anual entre los cortos presentados durante el año, y posteriormente se convirtió en el Festival Internacional In Vitro Visual, que ahora incluía una selección por convocatoria, muestras internacionales, charlas académicas y otros eventos.

En 2013, la organización dio el gran salto para la consolidación del Movimiento BOGOSHORTS y el Bogotá Short Film Festival - BOGOSHORTS, con el objetivo de posicionar a Bogotá en el circuito internacional de festivales dedicados a los cortos y fortalecer una cultura de apreciación de este formato en Bogotá, Colombia y el mundo a través de actividades de exhibición, divulgación y creación de cortometrajes durante todo el año, creando además el único mercado de cortometrajes en Latinoamérica, el BFM - BOGOSHORTS Film Market, para enriquecer la industria de la región.

¿Qué vamos a ver en la edición 19 de BOGOSHORTS?

La edición número 19 contará, como cada año, con la selección oficial de cortometrajes para las competencias Nacional, Internacional, Realidad Virtual, F3 - Fanático Freak Fantástico (cortos de terror, fantasía y ciencia ficción) y Conexión (cortos iberoamericanos), cortos que realmente representan el poder de las historias cortas y el talento de realizadores de todo el mundo, en los géneros de ficción, documental, animación, experimental y videoclip.

Paralelamente, la programación incluye cortos para público infantil (chiquiSHORTS), muestras internacionales (que nos llevan a Roma, Escocia y España), retrospectivas de aniversario (sobre la Cinemateca de Bogotá y el cineasta español Luis García-Berlanga), programas especiales con películas sobre viajes emocionales y levantamientos sociales, y la Competencia Colecciones, con programas temáticos de amor, fútbol, cine, gastronomía, animales y diversidad sexual, en los que el público puede votar para entregar el Premio del Público BOGOSHORTS.

¿Cuántos países participaron en esta convocatoria y cuántos cortos recibieron?

En 2021, tras el cierre de la convocatoria del festival que año a año está abierta del 9 de abril al 6 de agosto, y a través del contacto con aliados estratégicos dedicados a la circulación de cortos a nivel internacional y la asistencia a festivales y mercados de cine, el comité de selección del festival evaluó más de 4000 cortometrajes de más de 125 países del mundo.

¿Qué parámetros tuvieron en cuenta para la Selección Oficial de esta edición?

La selección está a cargo de un Comité compuesto por realizadores de cortos de todos los géneros, animadores y especialistas en documental y contenidos transmedia; periodistas, investigadores, productores, distribuidores y gestores culturales.

Ellos y ellas estudian y se disfrutan cada uno de los cortometrajes considerados, teniendo en cuenta parámetros como el uso del lenguaje audiovisual y su cohesión con el desarrollo de argumentos o propuestas de no ficción, y otros inherentes de cada género (ficción, documental, animación, experimental y videoclip), pero sobre todo, lo que más nos interesa es resaltar el aprovechamiento rico, creativo y auténtico del formato corto, la creación de películas cortas pero potentes.

¿Dónde se podrán ver los cortos de BOGOSHORTS y qué otras actividades tendrá el festival?

La programación se podrá disfrutar en las salas de la Cinemateca de Bogotá, la Alianza Francesa (sede Centro), algunas bibliotecas públicas de BibloRed, la sala al aire libre CityU/BibloRed en la plazoleta de nuestra sede principal CityU, y tendremos un gran evento en la Media Torta: la Noche Frankenstein, con largo de cortos de animación japonesa y un concierto de la banda Chite. Algunos programas también se podrán ver en plataformas digitales como la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá, Mowies, Retina Latina y nuestro canal en YouTube: BOGOSHORTStv.

Pero la programación no se queda solo en la exhibición de cortos, hay una gran cantidad de actividades académicas (BOGOSHORTS al tablero), de industria (BFM - BOGOSHORTS Film Market), de creación (la competencia IMAGINATÓN que entrega más de 30 millones COP en premios) y otros eventos, que pueden aprovechar aficionados al cine y profesionales del sector audiovisual.