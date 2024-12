¿California es originalmente de México? Explora los orígenes de esta mítica región

Cuando pensamos en California, solemos imaginar Hollywood, Silicon Valley o sus icónicas playas. Pero la historia de California es mucho más profunda y, originalmente, formaba parte de México. Sus raíces culturales, que se remontan a tiempos ancestrales, a menudo quedan opacadas por el foco mediático en su lado estadounidense.

Apostamos a que no conocías este dato: en Google aparecen más de 35.200 resultados cuando buscas canciones inspiradas en California. La región es mencionada en los títulos de artistas anglo como The Eagles, Lenny Kravitz, The Mamas & The Papas o los Red Hot Chilli Peppers, muchos de los cuales pusieron en el imaginario colectivo al característico paisaje de palmeras, mar y arena. Sin embargo, debido a esa exposición en la música, el cine y la televisión, las referencias de la región están dirigidas hacia el lado norteamericano y no hacia sus orígenes mexicanos.

Para saber más sobre los inicios de la California original, te presentamos 5 datos históricos de la región que explican por qué su origen es diferente a lo que se piensa:

Los Pericúes, tribu indígena originaria de la península de California y extinta a finales del siglo XVIII, habitaban la zona conocida hoy como ‘El Fin de la Tierra’. Este lugar, caracterizado por sus imponentes formaciones rocosas, marca el punto donde la tierra se une con las aguas del Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Aquí se encuentra el famoso Arco de Cabo San Lucas, un lugar simbólico debido a que, hacia el sur, no existen más tierras habitadas hasta llegar a la Antártica. Alrededor de 1535, una expedición al mando de los hombres de Hernán Cortés, encuentra la ‘Isla de California’, sin saber que se trataba de una península. Aquella sería la primera vez que ese nombre era usado para identificar al territorio, que posteriormente se extendería hacia el norte, por la costa oeste del entonces Virreinato de Nueva España. La región se popularizó como un lugar de suministro para comerciantes que navegaban a España desde Asia. Existen distintas hipótesis sobre el surgimiento de la palabra California. En 1510 fue mencionada en la novela española ‘Las Sergas de Espladián’ como un paraíso ficticio de mujeres guerreras, lo que pudo inspirar a los hombres de Cortés para nombrar la región una vez fue descubierta. Algunos creen que proviene de Calida Fornax (‘horno caliente’), denominación registrada por los españoles debido al intenso calor que hacía durante su exploración. Cortés no logró conquistar la zona en sus distintas expediciones, por lo que España envió sacerdotes jesuitas para establecer un asentamiento permanente en la región californiana con el fin de evangelizar estas tierras. No fue hasta casi dos siglos después que se fundó la Misión de San José del Cabo. Durante este proceso se desataron luchas entre los colonizadores y los nativos, con destrucción y bajas en ambos bandos. En 1848, durante la invasión estadounidense, México pierde la parte norte del territorio, llamada Alta California. A partir de entonces, se establecieron geográfica y culturalmente ciudades como Los Cabos, en el actual estado de Baja California Sur. A pesar de la nueva división geopolítica, la ‘Fiebre del Oro’ también se vivió en territorio mexicano, atrayendo a inmigrantes extranjeros.

Pese a la gran influencia norteamericana, que aprovechó los ecosistemas paradisíacos de la región para transformar a California en la potencia turística que es hoy, es imprescindible salvaguardar la historia originaria de los nativos, quienes hace miles de años establecieron el valor cultural arraigado en las raíces de la región. Frente a contextos de rápido desarrollo, la preservación de esta riqueza cultural se vuelve crucial ante el avance del tiempo y el riesgo del olvido.

Diana Gutiérrez, Narradora de la Historia de Los Cabos señala que Los Cabos es un lugar donde el tiempo y la naturaleza han moldeado una historia única. Desde las tradiciones de los pericúes hasta la riqueza multicultural que sigue viva hoy, este rincón del mundo invita a redescubrir sus raíces.

Los Cabos es considerado un faro trascendental en la riqueza histórica de México. El Día de la Californidad, celebrado tradicionalmente en noviembre, es una oportunidad para destacar estos valores ante los visitantes, entregando una experiencia turística enriquecedora que va más allá de playas y paisajes. De esta forma, los habitantes de Baja California buscan preservar la conexión ancestral que comparte la región como la primera California en el mundo, a través de miles de años de diferentes tradiciones, culturas y momentos que marcaron la esencia de este territorio y sus habitantes, a quienes se les conoce popularmente como ‘cabeños’.

Para quienes desean profundizar en la esencia cabeña, han surgido espacios que destacan la creatividad local a través de expresiones artísticas inspiradas en la tradición y el presente de Los Cabos. Desde el cineclub de la Casa de la Cultura de San José los martes, hasta el Taller de Poesía en la Galería de Patricia Mendoza los miércoles, y plataformas digitales como @SoyChoyera, estos esfuerzos fortalecen la comunidad, combinan autenticidad con propuestas actuales, y mantienen una conexión dinámica que cultiva un profundo sentido de pertenencia.