Claves para comprar online de manera segura

El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha revolucionado la forma en que los consumidores adquieren productos, facilitando la compra en mercados internacionales con un solo clic. Sin embargo, esta expansión también ha generado nuevos desafíos, especialmente en la protección de los derechos de los compradores, quienes a menudo desconocen cómo actuar ante fraudes, incumplimientos o malas prácticas comerciales.

El boom de las plataformas y sus desafíos

Con la creciente popularidad de plataformas como Amazon, AliExpress, Shein y Temu en Colombia, más consumidores acceden a productos de todo el mundo. No obstante, también se enfrentan a obstáculos como retrasos en la entrega, productos que no coinciden con la descripción y dificultades en los procesos de devolución.

Según María Emma Lombana, docente experta en psicología del consumidor en la Universidad El Bosque, “las plataformas han mejorado sus sistemas de protección, pero aún hay muchas lagunas cuando se trata de hacer valer los derechos del consumidor. Un comprador debe leer bien las condiciones antes de pagar, especialmente en términos de garantías y devoluciones.”

Las estrategias de marketing empleadas por estas plataformas están diseñadas para influir en las decisiones de compra mediante el aprovechamiento de sesgos cognitivos. Alejandro Vega Moreno, docente en investigación de mercados y del consumo en la Universidad El Bosque, explica que “las marcas saben que tendemos a tomar decisiones rápidas, guiados por emociones como la urgencia o el miedo a perder una oportunidad. Si no estamos alerta, caemos en estas trampas y terminamos comprando productos que realmente no necesitamos o que no cumplen nuestras expectativas.”

Principales problemas en compras internacionales

Uno de los principales desafíos que enfrentan los consumidores al comprar en mercados internacionales es la falta de claridad en las condiciones de los productos y los tiempos de entrega. Las políticas de devolución suelen ser poco accesibles o requieren costos adicionales, lo que hace inviable el reclamo. Además, las ofertas engañosas, con grandes descuentos sobre precios inflados, generan una falsa sensación de ahorro y pueden llevar a compras impulsivas.

Para evitar estos inconvenientes, los expertos recomiendan:

Verificar la reputación del vendedor y del producto antes de comprar.

Leer detenidamente la descripción del artículo y las políticas de devolución.

Revisar los plazos de entrega y posibles costos adicionales, como impuestos o aranceles.

Utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito o plataformas con garantías de protección al comprador.

¿Qué hacer en caso de problemas con una compra?

Si un consumidor enfrenta un problema con su compra internacional, debe:

Contactar al vendedor o al servicio de atención al cliente de la plataforma. Utilizar los sistemas de reembolso y protección al comprador que ofrecen muchas de estas empresas. Si la solución no es satisfactoria, recurrir a la entidad bancaria emisora de la tarjeta para solicitar un reembolso. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) permite reportar fraudes en plataformas digitales.